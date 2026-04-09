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    Excandidato a la Alcaldía pierde el control y en video quedó

    Juan Carlos Bustamante perdió el control frente a líderes comunales y trata a uno de ellos de “vendido”

    Publicado por: Julian Medina

    Excandidato a la Alcaldía pierde el control y en video quedó

    Resumen: El excandidato Bustamante que perteneció al equipo de Julián Bedoya y votó por Petro, al parecer haría un salto de bando, dado que busca el aval del Centro Democrático a través de los dirigentes de este partido que tienen sede en Bello.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un lamentable incidente que entorpeció la elección de los dignatarios de una Junta de Acción Comunal, el excandidato a la Alcaldía de Sabaneta Juan Carlos Bustamante, perdió el control y no permitió que el proceso eleccionario se llevara a cabo, increpando a un líder comunitario, tratándolo de “vendido” y “mal agradecido.

    Gracias a la intervención de su hermana y su pareja sentimental, el asunto no se fue a las manos ni pasó a mayores, sin embargo es preocupante que el excandidato Bustamante que perteneció al equipo de Julián Bedoya y votó por Petro, no haya permitido que la democracia comunal se manifestara en paz.

    Al parecer Bustamante aspirará nuevamente a la Alcaldía de Sabaneta el próximo año, cambiando de bando, dado que busca el aval del Centro Democrático a través de los dirigentes de este partido que tienen sede en Bello.

    Sí cómo cambia de bando (sin sonrojarse), pierde el control … ¿Qué le espera a Sabaneta?

    Juan Carlos Bustamante, excandidato a la alcaldía de Sabaneta, increpó a un líder comunitario por "vendido" ¿se salió de casillas?

    Juan Carlos Bustamante, excandidato a la alcaldía de Sabaneta, increpó a un líder comunitario por “vendido” ¿se salió de casillas?

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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