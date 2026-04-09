Excandidato a la Alcaldía pierde el control y en video quedó

Resumen: El excandidato Bustamante que perteneció al equipo de Julián Bedoya y votó por Petro, al parecer haría un salto de bando, dado que busca el aval del Centro Democrático a través de los dirigentes de este partido que tienen sede en Bello.

Minuto30.com .- En un lamentable incidente que entorpeció la elección de los dignatarios de una Junta de Acción Comunal, el excandidato a la Alcaldía de Sabaneta Juan Carlos Bustamante, perdió el control y no permitió que el proceso eleccionario se llevara a cabo, increpando a un líder comunitario, tratándolo de “vendido” y “mal agradecido.

Gracias a la intervención de su hermana y su pareja sentimental, el asunto no se fue a las manos ni pasó a mayores, sin embargo es preocupante que el excandidato Bustamante que perteneció al equipo de Julián Bedoya y votó por Petro, no haya permitido que la democracia comunal se manifestara en paz.

Al parecer Bustamante aspirará nuevamente a la Alcaldía de Sabaneta el próximo año, cambiando de bando, dado que busca el aval del Centro Democrático a través de los dirigentes de este partido que tienen sede en Bello.

Sí cómo cambia de bando (sin sonrojarse), pierde el control … ¿Qué le espera a Sabaneta?