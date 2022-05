[VIDEO] Examiga de Epa Colombia la sigue atacando y la hizo quedar mal

Conocida mejor conocida en redes como la «Barbie colombiana», le ha declarado la guerra a Epa Colombia. Pese a que eran muy cercanas, la modelo trans y la polémica empresaria últimamente han protagonizado varios conflictos y pullas en redes sociales, sobre todo por las declaraciones de la Barbie sobre su ex amiga.

Todo empezó cuando la Barbie colombiana expresó públicamente su descontento con la nueva relación sentimental de Daneidy Barrera con Karol Samantha. Incluso, llegó a compartir capturas de pantalla de conversaciones con Diana Celis en las que ambas aseguran que esta mujer solo está con ella por interés.

También le puede interesar…

¡Qué atrocidad! A 'Mar' la violaban constantemente y la tenían amarrada en un basurero https://t.co/EoqLU0eXTl — Minuto30.com (@minuto30com) May 3, 2022

Y además de hablar sobre el precio de los productos de Epa Colombia, su nueva relación y hasta mostrar un audio en el que la empresaria confiesa haberse inyectado biopolímeros, en las últimas horas salió a desmentirla sobre algo que la involucra directamente.

Ex amiga de Epa Colombia asegura que nunca le regaló una peluquería.

Tatiana Murillo desmintió que Epa Colombia le habría regalado hace tiempo atrás una peluquería, como supuestamente ella aseguró hace poco a través de sus redes sociales.

«Yo era modelo web cam y ahora tengo dos tarjetas de crédito. El banco me las dio por todo el dinero que yo ganaba, y con eso yo misma monté mi peluquería», explicó la ‘Barbie’ a través de sus historias en Instagram.

«Tengo todos los recibos que demuestran que todo lo compré yo. Monté ese negocio con una socia pero ella se aprovechó y me robó todo», además contó que «un día me dijo que ella me iba a regalar todos los productos para la peluquería, y le pedí 5 litros de keratina. pero ella no quiso y solo aceptó darme 4. Si lo dijo es porque tiene una lengua más brava que la mía», aseguró.

Para leer más noticias, clic aquí.