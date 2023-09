VIDEO: Examen de orina, el último requisito que pidieron a Gustavo Bolívar para un préstamo bancario para su campaña

in

A través de su cuenta de X, el exsenador y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, contó entre risas, que le pidieron un examen de orina para ver si le aprueban un préstamo bancario para su campaña.

¿Se quieren reír?

El último requisito para el préstamo bancario: una muestra de orina!!!

A un mes de las elecciones y todavía no tengo financiación.

Pero eso sí, los contratistas no entran a esta campaña. pic.twitter.com/Ss3iWM8PKu — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 29, 2023

“¿Se quieren reír? El último requisito para el préstamo bancario: una muestra de orina!!! A un mes de las elecciones y todavía no tengo financiación. Pero eso sí, los contratistas no entran a esta campaña”, escribió el también guionista de televisión, al publicar el video.

En la publicación, Gustavo Bolívar recuerda que no había podido acceder a un crédito porque su campaña estaba demandada, pero al quedar en firme, fue a hacer el préstamo y esto se encontró:

“La última que me pidieron es que tengo que llevar una muestra de orina para saber si me pueden hacer el préstamo. O sea, estamos a un mes de las elecciones y todavía tengo que mostrar una muestra de orina a ver si me prestan plata para la campaña”.

El candidato del Pacto Histórico en Bogotá, finalizó la publicación diciendo que esto le parece “la tapa voladora de todo”.

