Desmienten al exalcalde Quintero, que aseguró que lo estaba vigilando el helicóptero de la Policía

Resumen: El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció en redes sociales que la administración actual le enviaba un helicóptero para vigilarlo, lo que fue desmentido por la Policía y el alcalde Federico Gutiérrez. Quintero afirmó que no temía a Gutiérrez, quien lo había obligado a sacar a su familia de la ciudad. El presidente Gustavo Petro calificó la situación de "fascismo". El director de la Policía, William Salamanca, aclaró que el helicóptero es parte de un plan de vuelo regular para la seguridad de la ciudad y no está relacionado con Quintero. Gutiérrez instó a Petro a verificar la información antes de comentar.

Luego de que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunciara que supuestamente la actual administración le estaría enviando un helicóptero a su casa para vigilarlo, tanto la Policía como el mandatario Federico Gutiérrez se pronunciaron desmintiendo la situación.

Y es que Quintero había escrito en sus redes sociales el pasado domingo lo siguiente: «Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima».

El mensaje fue replicado incluso por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que el acto era calificado como fascismo: «Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo. Y es un delito».

Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo. Y es un delito.@FiscaliaCol ¿No han aprendido de nuestro gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición. ¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero, volvieran a gobernar?… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2024

El helicóptero en mención es de la Policía Nacional, y sobre esto, el Director de la Policía, William Salamanca, desmintió la situación, asegurando que la institución cuenta con un «plan de vuelo, hay unos horarios que se establecen en la ciudad, que los decide el propio comandante de la Policía, no participa el alcalde de Medellín. El piloto ni siquiera sabía que ahí vivía el exalcalde».

Le puede interesar: Falleció Umberto Valverde, referente de la salsa caleña y periodista

«Aquí no hay nada diferente a un trabajo juicioso establecido con la Policía para mirar cómo el helicóptero ayuda a la seguridad de la ciudad», agregó el director.

Ante la acusación, el alcalde Federico Gutiérrez también se refirió a la situación, y le pidió al presidente no caer en imprecisiones.