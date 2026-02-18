Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿Exagerados? Siete partidos de sanción para Matías Almeyda tras «salirse de los chiros»

    Esta es una sanción histórica en el fútbol español que deja al Sevilla FC en una situación crítica

    Publicado por: SoloDuque

    Foto tomada ee SFC-MotoGP @Mmatw8. Créditos a quien corresponda
    ¿Exagerados? Siete partidos de sanción para Matías Almeyda tras «salirse de los chiros»

    Resumen: La Federación Española de Fútbol (RFEF) no tuvo piedad con el técnico argentino Matías Almeyda, imponiéndole un castigo ejemplar tras sus explosivas reacciones frente al cuerpo arbitral.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El comité disciplinario de la Federación Española de Fútbol emitió este miércoles un fallo contundente: Matías Almeyda, director técnico del Sevilla, ha sido suspendido por siete partidos. La sanción llega tras los incidentes ocurridos en la última jornada, donde el estratega protagonizó una serie de altercados que el acta arbitral describió minuciosamente.

    El castigo no es por un solo hecho, sino por una acumulación de infracciones que el comité desglosó así:
    El “peaje” de la sanción (7 fechas):

    3 partidos: Por desacato y falta de respeto grave al árbitro principal.

    2 partidos: Por quejas constantes y airadas al cuerpo arbitral durante el encuentro.

    1 partido: Por negarse a retirarse inmediatamente del campo tras recibir la tarjeta roja.

    1 partido: Por conducta que menosprecia el orden público y los valores del deporte.

    El Sevilla, contra las cuerdas

    Con esta decisión, Almeyda se perderá casi dos meses de competencia en el banquillo, lo que obliga al conjunto sevillano a dejar el mando del equipo en manos de su asistente técnico en un tramo decisivo de La Liga.

    ¿Qué sigue para el club?

    Apelación: Se espera que el Sevilla presente un recurso ante el Comité de Apelación en las próximas 48 horas para intentar reducir el castigo, alegando provocación o malinterpretación de las palabras del técnico.

    La ausencia del líder espiritual del equipo —característica principal de Almeyda— podría afectar el rendimiento de un grupo que lucha por puestos europeos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.