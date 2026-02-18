Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Federación Española de Fútbol (RFEF) no tuvo piedad con el técnico argentino Matías Almeyda, imponiéndole un castigo ejemplar tras sus explosivas reacciones frente al cuerpo arbitral.

¿Exagerados? Siete partidos de sanción para Matías Almeyda tras «salirse de los chiros»

Minuto30.com .- El comité disciplinario de la Federación Española de Fútbol emitió este miércoles un fallo contundente: Matías Almeyda, director técnico del Sevilla, ha sido suspendido por siete partidos. La sanción llega tras los incidentes ocurridos en la última jornada, donde el estratega protagonizó una serie de altercados que el acta arbitral describió minuciosamente.

El castigo no es por un solo hecho, sino por una acumulación de infracciones que el comité desglosó así:

El “peaje” de la sanción (7 fechas):

3 partidos: Por desacato y falta de respeto grave al árbitro principal.

2 partidos: Por quejas constantes y airadas al cuerpo arbitral durante el encuentro.

1 partido: Por negarse a retirarse inmediatamente del campo tras recibir la tarjeta roja.

1 partido: Por conducta que menosprecia el orden público y los valores del deporte.

El Sevilla, contra las cuerdas

Con esta decisión, Almeyda se perderá casi dos meses de competencia en el banquillo, lo que obliga al conjunto sevillano a dejar el mando del equipo en manos de su asistente técnico en un tramo decisivo de La Liga.

¿Qué sigue para el club?

Apelación: Se espera que el Sevilla presente un recurso ante el Comité de Apelación en las próximas 48 horas para intentar reducir el castigo, alegando provocación o malinterpretación de las palabras del técnico.

La ausencia del líder espiritual del equipo —característica principal de Almeyda— podría afectar el rendimiento de un grupo que lucha por puestos europeos.