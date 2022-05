Expareja de Chyno Miranda habló sobre la salud del cantante

in

A través de redes sociales, la exesposa del cantante venezolano conocido como Chyno Miranda habló sobre el estado de salud del padre de su hijo.

Natasha Araos, exesposa del cantante, decidió aclarar rumores sobre el estado de salud de Jesús Alberto Miranda Pérez, nombre real del artista.

«Ya deberían saber que las noticias amarillistas existen e inventan para llamar la atención (…)Hace dos días cuando empezó todo hablé con mami Alcira y me dijo ‘él está bien, cada día mejor, no creas lo que sale por ahí. Cuando te sientas preocupada me llamas como siempre y listo'», dijo en un comentario Araos.

Y es que la expareja de Chyno Miranda fue cuestionada por no estar en el supuesto mal momento por el que estaría pasando.

«Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta», comunicó. «Ya basta de estar rodeando a Jesús de noticias negativas y diciendo que se está muriendo sencillamente porque no sale y no publicada nada […] ¡Vivan su vida», escribió la influencer.