Ex esposo de Britney Spears le pide más dinero para sus hijos debido a que ellos viven ahora con él.

Kevin Ferderline el primer esposo de Britney Spears, le ha solicitado que aumente más dinero de manutención para sus hijos, según reporta el portal TMZ debido a que estos ya no viven con ella. Las necesidades de ellos han aumentado al estar solo con ellos, lo que el manifiesta es que Britney entienda que son sus hijos no solo de él y ella también es su madre. De acuerdo a lo filtrado Federline, estaría solicitando una cifra de $40.000 dólares mensuales para Sean Preston y Jayden Jaimes, quienes no aparecían en público porque solo se les veía en fotos pequeños cuidando su intimidad. Gracias a una foto con Eddie Morales amigo del ex de Britney, se conocen cómo lucen ahora sus hijos de 18 y 17 años respectivamente.

SEAN PRESTON Y JAYDEN JAIMES HIJOS DE BRINEY SPEARS Y SU EX KEVIN FEDERLINE



BRITNEY SPEARS MADRE

