Video. ¿Sal en la herida?: Ex de Jim Velásquez subió video recordando su relación

in

En los últimos meses la relación de la actriz Alina Lozano con Jim Velásquez se vio inmersa en una gran polémica debido a la gran diferencia de edad que se llevaban, y que pese a eso, los actores se mostraban bastante felices en redes, contando cómo se conocieron y realizando varios proyectos juntos.

La relación fue tan real para los dos, que incluso tenían planes de casarse próximamente, sin embargo, la polémica volvió a estallar luego de que Alina confesara en un en vivo que había decidido terminar su relación con el joven: “Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. En mi caso, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí”, expresó Alina Lozano.

De acuerdo con las razones que ambos explicaron, el problema habría sido que Jim no le comentó a Alina sobre un video que realizaría en redes sociales con su exnovia, con quien estuvo en un desfile de vestidos de boda, a sabiendas de su próximo casamiento, cosa que por supuesto le disgustó a Alina Lozano.

Luego de las comentadas declaraciones, Nicol Triana, exnovia de Jim, compartió en TikTok un video donde sale llorando, y detrás un reel con varios momentos y recuerdos junto al joven actor: «X: no puedes ser mejor amiga de tu Ex».

En la descripción Triana escribió “Mi video más personal. Las personas son muy crueles sin saber la verdad”.

Aunque el metraje ya ha alcanzado los 19 mil ‘me gusta’, y aprovecharon el video para dejar su apoyo a Alina en la ruptura.

Asimismo, la chica confesó que no tiene planes de volver con Jim y que no se metió en su relación con Alina.

Más noticias de Entretenimiento