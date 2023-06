VIDEO. ‘¡Ay, cálmese, mañana será bonito!’: Ex de Feid le dejó indirecta a Karol G y le dan duro en redes

in

Parece que no a todos les cayó bien las fotos de Feid y Karol G con las que confirmarían su relación, esto, porque a Anuel AA, se le sumó la ex del Ferxxo, quien en redes ha dejado varias ‘indirectas directas’ que los fans no dejan escapar y las cuales ya la han criticado bastante.

Si, la modelo Nicole Betancur, exnovia de Feid, desde hace días está subiendo varios videos a TikTok, donde hace referencia a la relación que terminó, y ahora, subió uno nuevo donde muestra sin temor que no le cayó muy bien esta relación así como Karol G.

“La verdad es que te verías mejor conmigo, allá tú con tus malos gustos”, menciona en el video.

Este comentario no ha sido muy bien tomado y los usuarios le dejan todo tipo de comentarios, donde resalta que lo supere y acepte que ya tiene una relación confirmada, dándole ánimos, con la frase «mañana será bonito».

