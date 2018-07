Su ex casi la mata con un ‘pico de botella’ mientras su ex cuñada gritaba: ¡cáscala, cáscala!

En Soledad, un mujer denunció a su ex pareja sentimental tras ser brutalmente agredida con el cuello de una botella.

Según la denuncia de la joven, ella se encontraba en un establecimiento comercial en compañía de sus amigas cuando su ex pareja llegó al lugar y le arrebató agresivamente un bolso en el cual ella tenía dinero y su dispositivos móvil.

Tras los hechos, la mujer se dirigió a la vivienda de la madre de su ex pareja y le “puso la queja” de lo sucedido, posteriormente se dirigió a un sitio de comidas rapidas donde ordenó y mientras esperaba sucedió el ataque.

El hombre llegó al sitio en compañía de su hermana y sin pronunciar palabra alguna le enterró el pico de botella en el estomago: “Cuando me agacho para protegerme me empezó a salir bastante sangre, en ese momento llega una hermana de él que le decía: ¡cáscala, cáscala!, viste, mi mamá te decía que no te metieras con esa p…”, recordó la agredida, según recoge El Heraldo.

El hombre la apuñaló en reiteradas ocasiones: “Me decía que si no quería seguir viviendo con él me mataba para que no estuviera con nadie más, y que prefería mejor verme en el cementerio a que otra persona cargará al niño”, recoge el medio ya mencionado.

La mujer fue traslada a un centro médico donde recibió atención y logró recobrar el sentido a las 24 horas debido a la cantidad de sangre que perdió. Ahora dice temer por su vida.

El sujeto se dió a la fuga y su familia asegura no saber nada de su paradero.