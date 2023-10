Evo Morales dice que el congreso del MAS en Bolivia se realizará «sí o sí»

La Paz, 1 oct (EFE).- El exmandatario de Bolivia y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales dijo este domingo que el congreso nacional del partido oficialista se realizará "sí o sí" pese a las objeciones de la facción renovadora afín al presidente Luis Arce.

"El congreso se hace sí o sí, repito, cumpliendo con todas las formalidades y legalidades" y será "el más importante" que haya tenido el MAS, declaró Morales en su programa en la radio cocalera Kawsachun Coca.

El evento está programado para entre el próximo martes y jueves en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, y tiene la misión de elegir una nueva mesa directiva que el ex jefe de Estado boliviano preside desde fines de la década de 1990.

Las organizaciones sociales que respaldan a Morales adelantaron que en el congreso se ratificará al exmandatario como líder del MAS además que se le proclamará como candidato para las elecciones generales de 2025.

El congreso del MAS abrió otro frente de división en el oficialismo, ya que el presidente Arce y sus sectores afines anunciaron que no asistirán, mientras que los seguidores del expresidente adelantaron el éxito del evento.

Morales, quien acaba de participar en el IX encuentro del Grupo de Puebla en México, consideró que el anuncio de Arce de no asistir al congreso oficialista es "una forma de escaparse" pese a que se le ha invitado.

El miércoles pasado, Arce justificó su ausencia al asegurar que su Administración responde a las organizaciones sociales y que éstas "no se sienten representadas en el congreso del MAS", puesto que la convocatoria redujo "al mínimo" la participación de esos sectores.

El exgobernante reiteró que el Gobierno está "dividiendo al movimiento campesino", pero que eso sólo ha funcionado en los niveles directivos de algunas organizaciones sociales que han aceptado dinero o cargos en el Estado y han cedido ante los chantajes.

También criticó a quienes cuestionan o presentaron recursos legales para impedir la realización del congreso del MAS porque "no tienen moral" para hacerlo ya que muchos "ni siquiera son militantes".

Morales remarcó que "si alguna gente quiere irse (del MAS) es su derecho" y que, pese a todo, se convocó a los militantes para que participen en el congreso del partido oficialista.

"No se equivoquen, no se automarginen, no se autoexpulsen, no se autoeliminen políticamente. Pueden equivocarse, pero siempre serán bienvenidos al MAS. Vuelvan, vuelvan adónde han salido como autoridades", dijo dirigiéndose a los miembros del ala renovadora del MAS.

Entre las tensiones en el MAS está el reciente anuncio de Morales para ser el candidato del partido para las elecciones generales de 2025, ante lo cual los sectores cercanos a Arce sostuvieron que la candidatura oficialista debe definirse recién en las primarias el próximo año.

Las peleas en el oficialismo comenzaron a fines de 2021 ante los pedidos de Morales de cambiar a algunos ministros que Arce ha ignorado y una serie de denuncias de corrupción y supuesto encubrimiento al narcotráfico que el Gobierno niega.

Por: EFE