Evite robos cibernéticos en vacaciones con estos 5 consejos

Enero sigue siendo un mes en el que miles de personas viajan tanto al exterior, como al interior del país. Sin embargo, por lo general hay pocas o nulas medidas de seguridad cibernética durante la planeación y el desarrollo de los viajes.

Es importante que tome ciertas precauciones, teniendo en cuenta que, según IBM, “la industria del transporte se ha convertido en un objetivo lucrativo para los cibercriminales, convirtiéndose en la segunda industria más atacada”.

Los ladrones de información ven en los turistas una gran oportunidad, pues pueden llegar a acceder a la información de sus pasaportes, itinerarios de viaje, pagos, manifiestos de vuelo y hasta esquemas de los aviones.

Tenga en cuenta las siguientes medidas para mantenerse protegido de cualquier “hackeo”:



1. Elija con cuidado la red a la que se conecta: a veces, por la facilidad y rapidez del momento, las personas suelen conectarse a la primera red Wi-Fi que aparece entre sus opciones. Sin embargo, no es recomendable usar redes públicas, ya que a través de estas es posible recopilar sus datos, la información de sus tarjetas de crédito, contraseñas y demás.

2. Lleve siempre una batería portátil: a pesar de que ande con su cable en busca de un puerto de USB para recargar la pila de su teléfono, es más seguro que lo haga con su propia batería. Esto, porque los ciberdelincuentes pueden modificar las conexiones USB para descargar datos de su teléfono o instalar malware en sus dispositivos sin su conocimiento.

3. Apague la conectividad innecesaria: si no está utilizando el Wi-Fi, la conexión automática a redes o el Bluetooth, no es necesario que mantenga esas funciones encendidas, es mejor mantenerlas desactivadas.

4. Pagos inteligentes: no utilice sus tarjetas de crédito o débito en locales que no parezcan seguros o que no tengan la seguridad para proteger sus puntos de venta. Al usar el cajero automático, siempre use el que esté en la sucursal bancaria o en el aeropuerto.

5. Monitoree sus cuentas: mantenga un control de sus cuentas de correo electrónico y redes sociales, ya que así podrá detectar actividades inusuales como cambios de contraseñas, cambios a su perfil y demás. Reporte de inmediato si nota algún cambio inusual, así podrá proteger sus datos y cuentas.