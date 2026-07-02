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    «Evitamos una tragedia»: Fico Gutiérrez confirma internación de hombre que amenazaba a niños en video viral

    Al confirmar que se trataba de una crisis psiquiátrica grave, la Secretaría de Salud de Medellín entró a operar en conjunto con la Policía

    Publicado por: SoloDuque

    «Evitamos una tragedia»: Fico Gutiérrez confirma internación de hombre que amenazaba a niños en video viral

    Resumen: Al confirmar que se trataba de una crisis psiquiátrica grave, la Secretaría de Salud de Medellín entró a operar en conjunto con la Policía

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    Minuto30.com .- El pánico que se apoderó de muchos padres de familia y ciudadanos en Medellín durante la tarde de este jueves ha sido disipado. Un video que circulaba masivamente en redes sociales, donde se veía a un hombre lanzando fuertes amenazas, especialmente dirigidas hacia los niños, encendió las alarmas de las autoridades locales.

    Ante la gravedad del contenido y la angustia de la comunidad, el alcalde Federico «Fico» Gutiérrez se pronunció rápidamente a través de sus canales oficiales para dar un parte de tranquilidad: la situación ya está bajo control.

    Intervención inmediata y diagnóstico de salud mental

    Según relató el mandatario, la articulación entre la ciudadanía, la Policía y la Alcaldía fue clave para desactivar la amenaza en tiempo récord.

    «Actuamos de manera inmediata gracias a nuestra Policía. Se visitó el lugar, se identificó la vivienda, se hace el análisis y se habla con la mamá de este sujeto», explicó Gutiérrez. Durante la diligencia, las autoridades confirmaron que el hombre padece de problemas serios y graves de salud mental.

    salud mental 1

    Traslado a centro especializado en San Cristóbal

    Al confirmar que se trataba de una crisis psiquiátrica grave, la Secretaría de Salud de Medellín entró a operar en conjunto con la Policía para brindarle atención al individuo y proteger a la comunidad.

    Las claves del operativo:

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La alerta: Ciudadanos reportaron masivamente un video con amenazas explícitas hacia menores de edad.

    La ubicación: Las autoridades rastrearon el origen del video, ubicaron la vivienda del sujeto y se entrevistaron con su madre.

    El desenlace: El hombre fue remitido de urgencia a un centro de salud mental ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, perteneciente a la red de Metro Salud.

    «Para nosotros lo primero es evitar cualquier tragedia, entender la situación y actuar», enfatizó el alcalde, quien aprovechó para agradecer a la comunidad por reportar el caso oportunamente y a los equipos de la Alcaldía y la Policía por su rápida capacidad de respuesta.

    Con esta persona ya bajo cuidado médico y psiquiátrico, la tranquilidad retorna a las calles y a las redes sociales de la capital antioqueña.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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