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Resumen: Al confirmar que se trataba de una crisis psiquiátrica grave, la Secretaría de Salud de Medellín entró a operar en conjunto con la Policía

«Evitamos una tragedia»: Fico Gutiérrez confirma internación de hombre que amenazaba a niños en video viral

Minuto30.com .- El pánico que se apoderó de muchos padres de familia y ciudadanos en Medellín durante la tarde de este jueves ha sido disipado. Un video que circulaba masivamente en redes sociales, donde se veía a un hombre lanzando fuertes amenazas, especialmente dirigidas hacia los niños, encendió las alarmas de las autoridades locales.

Ante la gravedad del contenido y la angustia de la comunidad, el alcalde Federico «Fico» Gutiérrez se pronunció rápidamente a través de sus canales oficiales para dar un parte de tranquilidad: la situación ya está bajo control.

Intervención inmediata y diagnóstico de salud mental

Según relató el mandatario, la articulación entre la ciudadanía, la Policía y la Alcaldía fue clave para desactivar la amenaza en tiempo récord.

«Actuamos de manera inmediata gracias a nuestra Policía. Se visitó el lugar, se identificó la vivienda, se hace el análisis y se habla con la mamá de este sujeto», explicó Gutiérrez. Durante la diligencia, las autoridades confirmaron que el hombre padece de problemas serios y graves de salud mental.

Traslado a centro especializado en San Cristóbal

Al confirmar que se trataba de una crisis psiquiátrica grave, la Secretaría de Salud de Medellín entró a operar en conjunto con la Policía para brindarle atención al individuo y proteger a la comunidad.

Las claves del operativo:

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La alerta: Ciudadanos reportaron masivamente un video con amenazas explícitas hacia menores de edad.

La ubicación: Las autoridades rastrearon el origen del video, ubicaron la vivienda del sujeto y se entrevistaron con su madre.

El desenlace: El hombre fue remitido de urgencia a un centro de salud mental ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, perteneciente a la red de Metro Salud.

«Para nosotros lo primero es evitar cualquier tragedia, entender la situación y actuar», enfatizó el alcalde, quien aprovechó para agradecer a la comunidad por reportar el caso oportunamente y a los equipos de la Alcaldía y la Policía por su rápida capacidad de respuesta.

Con esta persona ya bajo cuidado médico y psiquiátrico, la tranquilidad retorna a las calles y a las redes sociales de la capital antioqueña.