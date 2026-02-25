Resumen: Aunque el reporte preliminar del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo indica que no hay personas lesionadas hasta el momento, la cercanía del fenómeno a zonas residenciales ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para proteger la vida de los habitantes.

¡Evacuación inmediata! Erupción de volcán de lodo en San Juan de Urabá obliga a retirar familias de sus viviendas

Minuto30.com .- Una emergencia geológica sacude la noche de este miércoles al municipio de San Juan de Urabá. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) confirmó la erupción de un diapiro (volcán de lodo) en cercanías a la planta de tratamiento del acueducto municipal, activando de inmediato los protocolos de evacuación preventiva.

Prioridad: Evacuación de viviendas cercanas

Aunque el reporte preliminar del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo indica que no hay personas lesionadas hasta el momento, la cercanía del fenómeno a zonas residenciales ha obligado a las autoridades a tomar medidas drásticas para proteger la vida de los habitantes.

“De manera preventiva se realizará la evacuación de las viviendas cercanas al sitio de la emergencia”, informó el Dagran a través de sus canales oficiales.

Las autoridades locales, en coordinación con los organismos de socorro, adelantan el censo y el traslado de las familias que residen en el perímetro de influencia del volcán para evitar tragedias ante posibles nuevas emanaciones o inestabilidad del terreno.

Afectaciones en infraestructura y movilidad

El fenómeno natural ha generado impactos directos en la conectividad del municipio:

Vía afectada: Se reporta el cierre y afectación en la vía que conduce al corregimiento Siete Vueltas.

Infraestructura: La erupción ocurrió a pocos metros de la planta de tratamiento del acueducto, por lo que técnicos evalúan posibles daños en el suministro de agua para la población.

Respuesta del Gobierno Departamental

Desde la Gobernación de Antioquia se ha dispuesto el envío de un equipo técnico especializado del Dagran para evaluar el comportamiento del volcán en las próximas horas. Asimismo, la Secretaría de Infraestructura (Obras Antioquia) movilizará maquinaria amarilla hacia la zona para intentar recuperar la transitabilidad en el sector afectado.

El Dagran mantiene comunicación constante con el coordinador de gestión del riesgo de San Juan de Urabá para monitorear la evolución del evento y determinar si el área de evacuación debe expandirse.