Madrid, 2 feb (EFE).- La estadounidense Eva Longoria, una de las más famosas actrices de origen latino y reconocida mundialmente por su papel en la serie 'Desperate Housewifes' ('Mujeres Desesperadas'), también tiene otras facetas, entre ellas, la de activista y la de empresaria. Un aspecto, este último, que la convirtió en co-propietaria de equipos de fútbol, tanto en México, como en Estados Unidos; y, más recientemente, en propietaria de uno de los equipos que compiten en la 'Hexagon Cup', que se disputa esta semana en Madrid.

En una entrevista con la Agencia EFE, en el marco de la 'Hexagon Cup', Longoria, propietaria y presidenta del 'Eleven Eleven Team Usa', uno de los equipos que participan en el torneo, comenta diversos aspectos relacionados con el pádel, con sus raíces españolas -sus ancestros son asturianos- y con la importancia de la cada vez mayor presencia de mujeres al frente de todo tipo de proyectos y negocios.

Pregunta: Aparte de ser una gran actriz, tiene vínculos con el deporte, ya que es propietaria de dos equipos de fútbol y ahora, de uno de pádel. ¿Cómo fue su primera toma de contacto, con este mundo, para ponerse al frente de un equipo como el que juega aquí, en Madrid?

Respuesta: Llevo jugando al pádel desde hace diez años. Mi marido es mexicano y en México se puede decir que es donde nació el pádel. Y todos los mexicanos lo juegan mucho.

Yo no había practicado un deporte de raqueta en mi vida; pero cuando empecé a verlo, me di cuenta de que era un deporte que yo también podría practicar. No necesitas unas condiciones específicas como con otros deportes. Para jugar al baloncesto o al fútbol americano necesitas tenerlas, por ejemplo. Aquí no. Me encantó, me parece que es un deporte muy divertido. Y además, un deporte que puedes practicar a cualquier edad. Por eso creo que va a 'explotar', definitivamente.

Tengo una casa en Marbella, donde todo el mundo también lo juega. Este verano estaba tomando clases, tengo mi profesor; y mi amigo Dani (Homedes, profesional de este deporte en EEUU) fue el que me propuso formar parte de la Hexagon Cup, porque consideraban que era importante que hubiese una mujer con visibilidad al frente de alguno de los equipos; y sabían que a mi me encanta el pádel. Así pasó, sí.

P: No era su primer vínculo con el deporte, como propietaria. Ya tenía equipos de fútbol.

R: Sí. Tengo dos equipos de fútbol, el Angel City, femenino, en Los Ángeles (EEUU); y el Necaxa, de la Liga mexicana.Tengo dos 'hijitos'. Y tengo un equipo de 'pickleball' (deporte que combina elementos del tenis, pádel, badminton y tenis de mesa), también.

P: Es importante que cada vez haya más mujeres en puestos directivos. En el deporte, obviamente, también, ¿no?

R: Sí. Me encantan los negocios y, obviamente, también los deportivos, que necesitan a la mujer no sólo en la cancha, sino también fuera de ella; porque cuando las mujeres están manejando los negocios, resultan mucho mejor (ríe).

El ojo de la mujer aporta algo diferente, en estos casos. En cualquier industria se necesita innovación y vas a ganar en innovación si tienes una perspectiva diferente.

P: Tiene raíces españolas. Asturianas, en concreto.

R: Sí, sí. Soy asturiana. Bueno, mis 'bis-bis-bisabuelos' eran asturianos, eran de un pueblo que se llama Llongoria, con 'elle'. En 2016, o algo así, estuve en mi pueblo. Fue cuando aprendí toda la historia de mi familia, de cuando salieron de España y se fueron a México; y cuando, después, se fueron a Texas (EEUU), que es donde nací yo. Soy mexicana de corazón, pero tengo sangre española (ríe).

P: ¿Tiene algún otro proyecto deportivo, en mente?

R: No. De deportes, de momento, no. Llevamos desde hace muchos meses enfocados en la 'Hexagon Cup', porque para mí era muy importante. Y ahora estamos aquí, disfrutando del torneo.

Es la primera vez que vivo está experiencia directamente, de forma presencial, en un torneo; porque normalmente lo sigo por la tele o por instagram.

P: ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Se pone muy nerviosa, viendo jugar a su equipo?

R: Sí. Me pongo nerviosa, muy nerviosa, cuando estoy viendo a mi equipo. No puedo respirar, casi. Una de mis jugadoras me lo dijo. Me dijo 'tienes que respirar' (ríe). 'Sí, sí', le contesté.

Pero me estreso. Parece que estoy jugando yo, que estoy ahí, en la pista.

P: Hay otros famosos propietarios de equipos que compiten aquí como Rafa Nadal, Andy Murray o Robert Lewandowski. ¿Los conoce? ¿Qué relación tiene con ellos?

R: Tenemos una gran rivalidad entre nosotros, sí (ríe).

Adrian R. Huber

Por: EFE