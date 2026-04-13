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Resumen: Gobierno autoriza la eutanasia de hipopótamos en Colombia para controlar su crecimiento y proteger los ecosistemas.

La autorización de la eutanasia para controlar la población de hipopótamos en Colombia marca un punto de quiebre en el manejo de esta especie invasora.

La medida, adoptada mediante una directriz del Gobierno, busca frenar el crecimiento acelerado de estos animales, cuya presencia en el país se remonta a su introducción ilegal en la Hacienda Nápoles hace varias décadas.

De acuerdo con autoridades ambientales, la eutanasia se plantea como una de las alternativas ante el aumento sostenido de la población de los hipopótamos, que ya supera los 200 ejemplares.

Estudios previos habían registrado cifras menores, pero las proyecciones indican que, sin intervención, el número podría duplicarse en los próximos años.

Expertos han advertido que esta situación no solo representa un problema de sobrepoblación, sino también un riesgo para los ecosistemas locales. La expansión de los hipopótamos ha generado impactos sobre especies nativas y cuerpos de agua, alterando el equilibrio ambiental en varias regiones del país.

Además, se ha señalado que estos animales presentan condiciones genéticas particulares debido a su origen reducido, lo que ha derivado en procesos de endogamia. Este factor, sumado a la ausencia de depredadores naturales, ha facilitado su rápida reproducción y expansión territorial.

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Las autoridades también han descartado, por ahora, la reubicación internacional como una solución viable, debido a la falta de interés de otros países en recibir estos ejemplares bajo las condiciones actuales.

El protocolo establecido contempla diferentes métodos técnicos para aplicar la medida, así como procedimientos para la disposición final de los cuerpos, bajo criterios sanitarios y ambientales.

Se estima que en los próximos meses podrían implementarse acciones concretas en distintas zonas donde se concentra esta población.

El debate continúa abierto entre sectores que defienden la protección animal y quienes consideran urgente intervenir para evitar mayores afectaciones ecológicas en el territorio nacional.

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