Son muchos los cracks que hicieron de las suyas en la primera fase de la presente edición de la Eurocopa, certamen que este sábado tendrá los primeros partidos de octavos de final.

Muchos de ellos continuarán su caminar en el certamen europeo de selecciones y seguramente seguirán exhibiendo sus condiciones.

Jorginho, de Italia; Lukaku, de Bélgica; Denzel Dumfries; de Países Bajos; y Cristiano Ronaldo, entre el listado de jugadores que se destacaron en la fase de grupos.

La Eurocopa tendrá este sábado dos partidos de octavos de final. A las 11:00 a.m. se medirán Gales y Dinamarca; mientras que a las 2:00 de la tarde rivalizarán Italia y Austria.

💫 Magic midfielders from the group stage!

Who’ll be in your #EUROfantasy squad for the round of 16? 🤔@JustEatTakeaway | #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 25, 2021