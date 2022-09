[VIDEO] El actor Eugenio Derbez reapareció luego del accidente que sufrió

Hace algunas horas, el actor Eugenio Derbez realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde habló con sus seguidores para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido desde que se dio a conocer su estado de salud y sobre todo, para terminar con las especulaciones sobre su accidente.

«Creo que las cosas pasan por algo, yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar el para qué fue…», comenzó a decir el mexicano.

El actor expresó que, faltando un día para regresar a su casa, fue cuando sucedió el lamentable accidente.

«En un pueblito en Georgia, mi hijo me dijo ‘oye papá, vamos a jugar la realidad virtual y yo le dije no, vamos a ver una serie’…en fin, me convenció, me lo puse y de repente tuve este accidente estúpido…», explicó Derbez.

Eugenio Derbez se dejó ver luego de su accidente e intervención quirujica.

También contó que inmediatamente fue llevado al hospital y el protagonista de «No se aceptan devoluciones» confesó que el dolor que sintió era indescriptible e intenso.

Asimismo, el actor afirmó que estuvo con el brazo dislocado por toda una semana y en general, tuvo aproximadamente 15 fracturas.

Además, Eugenio expresó que el proceso de recuperación será muy largo, pues irá de 6 meses a un año aproximadamente.



