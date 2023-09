Eugenia León: El feminismo en México avanza en la música y otros espacios pero falta mucho

Mérida (México), 9 sep (EFE).- La cantante mexicana Eugenia León, quien durante sus 50 años de trayectoria profesional ha desgranado la obra de grandes autores de Latinoamérica, se estrena como compositora con la canción "Navegar", que aborda el tema del feminismo que, dijo, avanza en la música en México, pero todavía le falta mucho.

“Estoy feliz de estrenarme como compositora en el disco 32 de mi carrera, "Esperanza", que incluye 11 temas con la riqueza y el sabor de la música mexicana regional folclórica”, dijo en entrevista con EFE la ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical 2016, por su contribución creativa en la grabación de música,

Contó que "Navegar" surgió durante la pandemia de manera casual “cuando me descubrí tarareando la música”.

“Siempre pensé que no tenía talento para componer y aún tengo mis dudas”, bromeó, “pero la canción salió de repente y la letra vino después, fue la punta del hilo para jalar y de ahí llegó también el concepto del disco ´Esperanza´”.

"Es un tema feminista, una historia que habla de todos los que nos encargamos de la vida y no podemos echarnos para atrás", contó.

FEMINISMO EN LA MÚSICA

Ante los colores de la emancipación plasmados en esa canción, María del Rosario León Vega, su nombre verdadero, consideró que sí hay avances del feminismo en México en el ámbito de la música y otros espacios, “porque es un movimiento de generaciones que comenzó con el derecho al voto en los años 50 de la década pasada, pero aún faltan muchas cosas”.

“Ya pasaron muchas cosas gracias a la fuerza popular, a la fuerza de las mujeres que cada día luchan para emanciparnos y tener espacios de trabajo, expresión y autoridad”, precisó la ganadora del Festival OTI Internacional que se realizó en España en 1985.

La cantautora admitió que no se puede hablar de libertad, amor y respeto a la mujer cuando algunos temas la ven como un objeto sexual.

“Ese es un tema muy largo de reflexionar, porque desde que tengo memoria la canción popular ha tenido un coto de machismo muy grande y la mujer por lo general es la musa o la mujer malvada, la tonta o la madre “, añadió.

Precisó que sí hay empoderamiento de la mujer en la música, “pero hay una parte difícil por aquellas letras que reproducen estereotipos, con ideas de la sensualidad excesiva en las canciones”.

TALENTO EN LATINOAMÉRICA

Sobre la ola de compositores que muestran su amor por México y Latinoamérica, consideró que hay mucho talento.

“Hay una corriente de jóvenes interesados en la música mexicana que ahora llaman ´regional´ con mucho oficio y talento, aunque a veces tengo la sensación que le hace falta algo”, expuso.

León, quien ha triunfado en Japón, China, Estados Unidos, España, Portugal, Alemania y Latinoamérica, habló de la valentía que tuvo para grabar en forma independiente parte de sus 32 discos.

“Nunca me he puesto a pensar qué resultado puede tener haber sido 'peleonera', no es que haya tenido ganas de ser 'peleonera', lo que pasa es que me tocó un momento en que las disqueras no estaban dispuestas a escuchar propuestas de canciones más alternativas”, explicó.

Reconoció que actualmente “hay mejor disposición de las disqueras para reconocer el talento de los chicos, seguirles el paso y producirles para explotar la personalidad del artista ahora se expone a una audiencia de millones de personas”.

Eugenia León comenzó su carrera musical en 1974, y aunque son casi 5 décadas de acariciar el éxito, sólo desea dos cosas: que nunca se muera la vena creativa y que siga teniendo el mismo entusiasmo de amor al proyecto de su vida.

“No quiero hacer una pausa, quiero aportar todo mi corazón a la labor diaria, al trabajo y a la comprensión, porque eso nos hace mejores creadores y personas”, aseveró.

La ganadora de múltiples premios en México y el extranjero, admitió que no sabe cuánto más durará en el ámbito de la música, “pero -confesó- en este momento me siento realizada, con una tranquilidad emocional que me gusta mucho”.

