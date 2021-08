Etapa 7 de La Vuelta le dejó una sonrisa a Storer y un sabor amargo a Valverde

La etapa 7 de La Vuelta a España, que se cumplió este viernes 20 de agosto, estuvo marcada por los contrastes. Storer finalizó la jornada con una sonrisa y Valverde con un sabor amargo.

El australiano Michael Storer logró en la inédita llegada al Balcón de Alicante su consagración a los 24 años con un gran triunfo que recompensó la combatividad del Team DSM en una etapa tremenda con seis puertos aunque sin público en el último que, sin embargo, será recordada asimismo por la caída de Alejandro Valverde (Movistar Team) en El Collao.

El murciano se tuvo que bajar de la bici y no podrá disputar la camiseta La Roja, que estuvo muchos kilómetros en el aire pero que finalmente seguirá en las espaldas del esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que llegó con los favoritos.

La etapa 7 de La Vuelta , de 152 km con salida en la localidad valenciana de Gandía, planteaba un recorrido muy exigente, con media docena de subidas.

Estaba claro que era un día para la escapada, pero el Jumbo-Visma del líder Primoz Roglic no iba a permitir cualquier tentativa.

Así, tras muchos saltos y reagrupamientos, no fue hasta pasado el kilómetro 30 que lograron abrir hueco primero Diego Camargo (EF Education-Nippo), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) y Thymen Arensman y Chris Hamilton (Team DSM); algo después también Geoffrey Bouchard (Ag2r-Citroën Team) y Michael Storer (Team DSM) y por fin hasta 29 hombres, que al paso por el km 55 marchaban con 1’58” sobre el pelotón.

Jan Polanc (UEA Team Emirates), otro esloveno, era el mejor situado en la general a 1’42” de su compatriota, aunque en el grupo delantero había otros nombres de postín como los de Romain Bardet (Team DSM), Felix Grosschartner (Bora-Hansgrohe), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) o el mismo Sepp Kuss (Jumbo-Visma),

En la encapada de la etapa 7 de La Vuelta también estaban media docena de españoles: Alex Aranburu y Gorka Izagirre (Astana-Premier Tech), Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), Fernando Barceló y Jesús Herrada (Cofidis) y Carlos Verona (Movistar Team).

El pulso por la clasificación de la Montaña, la etapa y La Roja estaba servido. Demasiados frentes abiertos.

A 50 km de meta, ya con 26 ciclistas en vanguardia, la ventaja de los escapados era de 3’34”. Sin más novedades, la carrera se volvió nerviosa en la subida a El Collao, cuando Movistar Team pasó al ataque, con rápida respuesta de Ineos. Valverde, Carapaz, Yates y De la Cruz tomaban unos metros, pero en una curva el murciano se iba al suelo y, pese a intentarlo, se veía obligado a bajarse poco después.

Mientras, en el grupo cabecero comenzaba la pelea por la etapa con Lawson Craddock (EF Education-Nippo), Michael Storer (Team DSM) y Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) haciendo su apuesta de lejos.

Ya con la meta cerca, Carlos Verona (Movistar Team) y Andreas Kron (Lotto Soudal) daban alcance a Storer y Sivakov. Entre ellos se iba a jugar la etapa.

El madrileño arrancó con fuerza a 4 de meta pero finalmente el más fuerte demostró ser Storer, a pesar de llevar 117 km en cabeza, para anotarse su tercera victoria como profesional tras la etapa y general que logró en julio en el Tour de l’Ain.

Casi todos los favoritos –Mikel Landa se dejó otros 30”– llegaron juntos y Roglic salvó el maillot de líder por apenas 8 segundos sobre el austriaco Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe).

En cuanto a la clasificación general, tras la etapa 7 de La Vuelta, el colombiano Miguel Ángel López se ubica en la cuarta casilla y se mantiene como el mejor de los nuestros en la ‘Ronda Ibérica’.

