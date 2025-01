¿Estuviste cerca del Junior? “No, no no no no”: Así respondió James y encendió de nuevo la polémica

James Rodríguez revivió la polémica creada con el Junior de Barranquilla, luego de que hablara, por primera vez, de la fallida negociación.

En medio de una entrevista para Fox Sports México, al jugador del Club León, le preguntaron si había estado cerca del Junior.

James prácticamente no dejó que la periodista terminara la pregunta y respondió con un prolongado “no, no no no no”.

La respuesta, que no gustó para nada entre la afición barranquillera, la completó indicando que “desde un principio ya todos sabían que era difícil”.

James encendió de nuevo la polémica

James confirmó que hubo conversaciones, “habíamos hablado, pero desde un principio sabían que era duro”.

Uno de los momentos que más le critican en la entrevista fue cuando dijo que “el ruido y todas esas cosas creo que lo han hecho ellos”,

Finalmente concluyó el capítulo del Junior indicando que “ya todos sabían que era duro”, dijo en medio de la alegría que está viviendo en León.

James Rodríguez desmiente la cercanía que hubo en los diálogos para llegar a #Junior “No estuvo cerca. Desde el principio sabían que era difícil. Fue más el ruido que hicieron ellos” @FOXDeportes pic.twitter.com/lbBNLZPLbk — Pipe Sierra (@PSierraR) January 28, 2025

