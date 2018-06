Estudio dice que el 37% de las mujeres tienen orgasmos mientras duermen

Un estudio descubrió que el 37% de las mujeres experimentan a lo largo de su vida “orgasmos de sueño”. Estos son bastante constantes desde la adolescencia hasta los 50 años.

Según un informe del Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction, el orgasmo sucede en la quinta etapa del sueño, que ocurre 90 minutos después de conciliarlo, es en ese momento en el que el sistema nervioso envía señales que pueden llevar a una excitación sexual.El cerebro está tan activo en ese momento que envía tantas señales al cuerpo que se puede producir un orgasmo.

Sin embargo, no quiere decir que la persona va a despertar “mojada”, ya que es el cerebro el que logra el “clímax”.

Según dijo una experta para El Espectador, “el verdadero órgano sexual es nuestro cerebro. No existe un orgasmo de clítoris o un orgasmo de vagina, ni un orgasmo de pechos o de pene, sino que se trata de una explosión cerebral que provoca una reacción en nuestro cuerpo, a la que se puede llegar por muchos caminos, de forma consciente, o como ocurre en sueños, también a través del subconsciente”.