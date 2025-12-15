Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Dolor verdolaga por la muerte de los estudiantes del Liceo de Bello: Atlético Nacional envió nota de condolencia

    • Dolor verdolaga por la muerte de los estudiantes del Liceo de Bello: Atlético Nacional envió nota de condolencia

    Dolor verdolaga por la muerte de los estudiantes del liceo de Bello: Atlético Nacional envió nota de condolencia
    Tragedia en Bello: Atlético Nacional expresó su profundo dolor y solidaridad por la muerte de los estudiantes del Liceo Antioqueño. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • Dolor verdolaga por la muerte de los estudiantes del Liceo de Bello: Atlético Nacional envió nota de condolencia

    Resumen: Atlético Nacional, el club de fútbol antioqueño, manifestó su profundo dolor y sentido pésame a las familias de los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello que fallecieron en el trágico accidente ocurrido el día de ayer. A través de una nota oficial, la organización verdolaga expresó su total solidaridad con las víctimas y sus allegados, sumándose a las voces de apoyo ante esta lamentable pérdida que ha conmocionado a la región.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional, uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de Colombia, ha expresado su más profundo dolor y sentido pésame tras la lamentable tragedia ocurrida el día de ayer en la que perdieron la vida varios estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El club verdolaga, a través de sus canales oficiales, emitió una nota de condolencia dirigida a las familias y a toda la comunidad educativa afectada por este trágico suceso que ha enlutado al departamento de Antioquia.

    La comunicación del equipo se centra en manifestar la solidaridad total con los parientes y allegados de las víctimas.

    “Desde Atlético Nacional, manifestamos nuestro más profundo dolor y sentido pésame para las familias de los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, víctimas en el accidente ocurrido el día de ayer. Toda nuestra solidaridad con ustedes”, se lee en el mensaje, reflejando el impacto que la noticia ha generado más allá del ámbito deportivo.

    Dolor verdolaga por la muerte de los estudiantes del liceo de Bello: Atlético Nacional envió nota de condolencia

    Este gesto de condolencia subraya el papel de Atlético Nacional como un actor social relevante en la región, compartiendo el sentimiento de tristeza y consternación que embarga a la ciudadanía antioqueña.

    La tragedia en Bello ha tocado fibras sensibles en la comunidad, y la reacción del club se suma a las numerosas voces de apoyo que buscan brindar consuelo a las familias que enfrentan esta irreparable pérdida.

    Como se recordará, en la tragedia, cuando los muchachos regresaban de una excursión, murieron 16 graduados y el conductor del bus accidentado.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

    ¡Regresa Sarmiento! Convocados de Atlético Nacional para el primer juego de la final contra el DIM

    ¿Otra vez norte vacía? Atlético Nacional tiene en venta la boletería para la final de la Copa contra el DIM

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    Dolor verdolaga por la muerte de los estudiantes del Liceo de Bello: Atlético Nacional envió nota de condolencia

    Dolor verdolaga por la muerte de los estudiantes del Liceo de Bello: Atlético Nacional envió nota de condolencia

    El DIM se sumó a las voces de dolor tras la tragedia de los jóvenes egresados del Liceo de Bello

    El DIM se sumó a las voces de dolor tras la tragedia de los jóvenes egresados del Liceo de Bello

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¡Último aliento verdolaga del año! Hinchas de Atlético Nacional preparan espectacular banderazo en Guarne

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¿Aura Poderosa? El DIM busca un nuevo título frente a su rival de patio

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa

    ¡Por el cuarto título! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional en la final de la Copa


    [grupos] [fixture items="7"]