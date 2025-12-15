Atlético Nacional, uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de Colombia, ha expresado su más profundo dolor y sentido pésame tras la lamentable tragedia ocurrida el día de ayer en la que perdieron la vida varios estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello.

Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

El club verdolaga, a través de sus canales oficiales, emitió una nota de condolencia dirigida a las familias y a toda la comunidad educativa afectada por este trágico suceso que ha enlutado al departamento de Antioquia.

La comunicación del equipo se centra en manifestar la solidaridad total con los parientes y allegados de las víctimas.

“Desde Atlético Nacional, manifestamos nuestro más profundo dolor y sentido pésame para las familias de los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, víctimas en el accidente ocurrido el día de ayer. Toda nuestra solidaridad con ustedes”, se lee en el mensaje, reflejando el impacto que la noticia ha generado más allá del ámbito deportivo.

Dolor verdolaga por la muerte de los estudiantes del liceo de Bello: Atlético Nacional envió nota de condolencia

Este gesto de condolencia subraya el papel de Atlético Nacional como un actor social relevante en la región, compartiendo el sentimiento de tristeza y consternación que embarga a la ciudadanía antioqueña.

La tragedia en Bello ha tocado fibras sensibles en la comunidad, y la reacción del club se suma a las numerosas voces de apoyo que buscan brindar consuelo a las familias que enfrentan esta irreparable pérdida.

Como se recordará, en la tragedia, cuando los muchachos regresaban de una excursión, murieron 16 graduados y el conductor del bus accidentado.

Desde Atlético Nacional, manifestamos nuestro más profundo dolor y sentido pésame para las familias de los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello, víctimas en el accidente ocurrido el día de ayer ️ Toda nuestra solidaridad con ustedes pic.twitter.com/y6ZLHT4umH — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 15, 2025

Más noticias de Atlético Nacional