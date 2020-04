Estudiantes de Nicaragua tendrán Semana Santa extendida en medio de la pandemia

El Gobierno de Nicaragua, que no ha implementado restricciones para evitar la propagación de COVID-19, anunció este jueves que los estudiantes de todas las escuelas del país tendrán una Semana Santa extendida, que irá del 4 al 19 de abril, en medio de la pandemia.

“A partir del sábado (…) 4 de abril, vamos al receso de Semana Santa (…), de manera que continuemos con la atención educativa de calidad”, informó la primera dama y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, en una alocución.

El anuncio de Murillo fue sorpresivo, ya que el Gobierno de su esposo, Daniel Ortega, se niega a establecer medidas de prevención del COVID-19, con el argumento de que no hay transmisión comunitaria del coronavirus SARS-CoV-2 en Nicaragua.

Murillo también anunció que las vacaciones de Semana Santa para los trabajadores del Estado se extenderán del 4 al 14 de abril, dos días más de lo establecido históricamente.

De manera simultánea el Gobierno de Ortega emitió un calendario que promueve actividades multitudinarias, a las que los nicaragüenses pueden asistir durante la Semana Santa.

REPORTE OFICIAL

Hasta ahora, el Gobierno nicaragüense únicamente ha reportado cinco casos confirmados de COVID-19, “todos importados”, es decir, infectados fuera del país, incluyendo una persona fallecida y una dada de alta, más un total de 12 sospechosos, sin transmisión local.

Aunque las autoridades no admiten que el coronavirus está diseminado en Nicaragua, como lo han sugerido expertos independientes, Murillo afirmó que los maestros volverán de sus vacaciones tres días antes que los alumnos, “para preparar condiciones en los centros de estudios”, algo sin precedentes.

Hace dos días el Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por expertos médicos y de otras áreas, advirtieron que los estudiantes que siguen asistiendo a las escuelas y universidades corren “alto riesgo de contagio” del coronavirus.

Los expertos de dicho comité han insistido en que los datos que brinda el Gobierno de Ortega sobre el COVID-19 no son reales, basados en que no es posible que la pandemia se comporte en todo el mundo de una manera diferente a la de Nicaragua, el único país de América que hasta ahora no había suspendido las clases, y que se mantiene sin cerrar sus fronteras.

RECOMENDADO

Según los científicos, que recomendaron al Gobierno brindar lecciones a distancia por internet u otros medios, suspender las clases reduce en un 25 % la tasa de crecimiento de casos nuevos.

El Ministerio de Educación ha negado denuncias sobre una supuesta orden de aplazar a los alumnos que no han acudido a la escuela desde mediados de marzo, cuando se confirmó el primer caso.

Algunos colegios privados y universidades ya habían recibido permiso de suspender sus clases, aunque hubo otros a los que dicha licencia les fue negada, según denuncias de sus administraciones.

La población estudiantil de Nicaragua es de aproximadamente 2,2 millones de estudiantes, de los cuales 1,7 son escolares, según datos oficiales.

EFE