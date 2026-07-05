¡Estudia programas técnicos gratis en Bogotá! El Distrito abre becas del 100% para los jóvenes

Resumen: El programa no solo cubre los costos educativos. A través de la estrategia ‘Jóvenes con Oportunidades’, los beneficiarios recibirán un paquete integral
Minuto30.com .- Si vives en Bogotá y estás buscando oportunidades para formarte y conseguir empleo rápidamente, esta es tu oportunidad. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) ha lanzado una nueva convocatoria de becas en Educación y Formación para el Trabajo.
Esta iniciativa está dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años que deseen cursar programas técnicos laborales por competencias, con la gran ventaja de tener el 100 % del valor de la matrícula cubierto durante todo el proceso.
Mucho más que el pago de la matrícula
El programa no solo cubre los costos educativos. A través de la estrategia ‘Jóvenes con Oportunidades’, los beneficiarios recibirán un paquete integral diseñado para garantizar su éxito y evitar la deserción.
Además de la formación en instituciones de alta calidad, los estudiantes seleccionados accederán a apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación directa para facilitar su rápida inserción al mundo laboral mediante contratos de aprendizaje.
Radiografía de la Convocatoria
|Dato Clave
|Detalles del Programa
|Población objetivo
|Jóvenes bachilleres residentes en Bogotá (14 a 28 años).
|Fecha de cierre
|Martes, 7 de julio de 2026.
|Instituciones aliadas
|Universidad de La Sabana, Kuepa, Tecnisistemas y FEE Estudio Empresarial.
|Programas disponibles
|Enfermería, cocina, administración, mercadeo, primera infancia, tecnología, entre otros.
|Beneficios
|Matrícula al 100%, apoyo económico y ayuda para conseguir empleo.
Para el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, este esfuerzo conjunto con las alcaldías locales busca brindar herramientas reales: «Queremos que más jóvenes encuentren en la educación una puerta para construir su futuro y abrirse camino en el mundo laboral».
¿Cómo inscribirse paso a paso?
El proceso de inscripción es virtual, gratuito y estará habilitado solo hasta el 7 de julio de 2026. Si cumples con los requisitos, debes postularte a través de la plataforma SICORE siguiendo estos pasos:
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Crea un usuario y contraseña en la plataforma SICORE (o ingresa con tus datos si ya estás registrado).
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Diligencia o actualiza el módulo de Hoja de Vida, completando toda tu información y cargando los documentos exigidos.
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Ingresa al módulo de inscripciones, selecciona la convocatoria llamada «Jóvenes a la E – EFT 4» y elige hasta tres programas técnicos de tu interés.
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Verifica tus datos y haz clic para finalizar tu postulación.
No dejes pasar esta oportunidad para transformar tu futuro. Toda la información detallada sobre los requisitos y el portafolio completo de programas la puedes consultar directamente en el portal oficial: www.agenciaatenea.gov.co.
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