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Resumen: El programa no solo cubre los costos educativos. A través de la estrategia ‘Jóvenes con Oportunidades’, los beneficiarios recibirán un paquete integral

¡Estudia programas técnicos gratis en Bogotá! El Distrito abre becas del 100% para los jóvenes

Minuto30.com .- Si vives en Bogotá y estás buscando oportunidades para formarte y conseguir empleo rápidamente, esta es tu oportunidad. La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) ha lanzado una nueva convocatoria de becas en Educación y Formación para el Trabajo.

Esta iniciativa está dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años que deseen cursar programas técnicos laborales por competencias, con la gran ventaja de tener el 100 % del valor de la matrícula cubierto durante todo el proceso.

Mucho más que el pago de la matrícula

El programa no solo cubre los costos educativos. A través de la estrategia ‘Jóvenes con Oportunidades’, los beneficiarios recibirán un paquete integral diseñado para garantizar su éxito y evitar la deserción.

Además de la formación en instituciones de alta calidad, los estudiantes seleccionados accederán a apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación directa para facilitar su rápida inserción al mundo laboral mediante contratos de aprendizaje.

Radiografía de la Convocatoria

Dato Clave Detalles del Programa Población objetivo Jóvenes bachilleres residentes en Bogotá (14 a 28 años). Fecha de cierre Martes, 7 de julio de 2026. Instituciones aliadas Universidad de La Sabana, Kuepa, Tecnisistemas y FEE Estudio Empresarial. Programas disponibles Enfermería, cocina, administración, mercadeo, primera infancia, tecnología, entre otros. Beneficios Matrícula al 100%, apoyo económico y ayuda para conseguir empleo.

Para el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, este esfuerzo conjunto con las alcaldías locales busca brindar herramientas reales: «Queremos que más jóvenes encuentren en la educación una puerta para construir su futuro y abrirse camino en el mundo laboral».

¿Cómo inscribirse paso a paso?

El proceso de inscripción es virtual, gratuito y estará habilitado solo hasta el 7 de julio de 2026. Si cumples con los requisitos, debes postularte a través de la plataforma SICORE siguiendo estos pasos:

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Crea un usuario y contraseña en la plataforma SICORE (o ingresa con tus datos si ya estás registrado). Diligencia o actualiza el módulo de Hoja de Vida, completando toda tu información y cargando los documentos exigidos. Ingresa al módulo de inscripciones, selecciona la convocatoria llamada «Jóvenes a la E – EFT 4» y elige hasta tres programas técnicos de tu interés. Verifica tus datos y haz clic para finalizar tu postulación.

No dejes pasar esta oportunidad para transformar tu futuro. Toda la información detallada sobre los requisitos y el portafolio completo de programas la puedes consultar directamente en el portal oficial: www.agenciaatenea.gov.co.