‘Estrategia Tejido Paz´: De computadores, redes de internet y hasta de convertir la coca en fertilizante habló Petro

El día de hoy 28 de julio, el presidente Gustavo Petro , lanzó la estrategia ‘Tejido de Paz’

Fueron OIT y del SENA quienes presentaron a Colombia ‘Tejido de Paz’, se trata de formación para el uso ancestral y cultural de la hoja de coca.

Es una propuesta bastante controversial y el presidente fue claro y conciso en decir que en Colombia es necesario implementar esta práctica .

Según Petro el gobierno está dispuesto a comprar hoja de coca para convertirla en fertilizante ‘El Gobierno se propone a nivel nacional, en las regiones de mayor producción de hoja de coca usada de otra manera, poner fábricas para comprar esa hoja de coca y volverla abono sin carbón; abono descarbonizado o, si queremos otra palabreja, biofertilizantes’. Afirmó el presidente de Colombia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lanzarán el proyecto ‘Tejido de Paz’, un programa piloto para la construcción de paz desde la formación complementaria con pueblos indígenas y comunidades campesinas, a partir de sus usos ancestrales y culturales de la hoja de coca.

El presidente de la República, Gustavo Petro, tiene previsto encabezar esta actividad que, con el aporte fundamental de la Entidad, bajo la dirección general de Jorge Eduardo Londoño Ulloa, contribuye a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y la consolidación de la Paz Total.

En medio de este lanzamiento de ‘Tejido de Paz’, se entregaron 20 computadores a niños y jóvenes bachilleres de la comunidad Arhuaca, el presidente fue enfático en decir que sin internet no se le puede dar un buen uso al computador: ‘ Cuando se regalan computadores, el computador no sirve mucho si no hay red, entonces siempre cuando se hagan este tipo de entregas hay que también proponer cómo se entrega la red, porque si no, no es sino una máquina de escribir y el computador sirve para muchísimas cosas, incluso comunicarse con el mundo, con cualquier lugar del mundo y ver lo que pasa en el mundo y contarle al mundo lo que pasa aquí y aprender’. Resalto Petro.

