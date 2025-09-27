El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der.), junto a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en una fotografía de archivo. EFE/ Rayner Peña R.

Resumen: Periodista colombiano exiliado, Roberto Mazzini, acusa al presidente Gustavo Petro de usar el "show" en la ONU como una estrategia orquestada por un asesor mexicano para desviar la atención de los escándalos de corrupción en Colombia.

¿Estrategia de Maduro? El «show» de Petro en la ONU y en NY habrían sido calculados «milimétricamente» por asesor mexicano

Minuto30.com .- La mañana de este sábado 27 de septiembre, el periodista colombiano exiliado en Portugal, Roberto Mazzini, ha lanzado una fuerte acusación en X contra el presidente Gustavo Petro, señalando que todo el reciente «show» en la ONU fue una estrategia de distracción electoral.

Mazzini asegura que la maniobra fue calculada al milímetro por Germán Trejo, un asesor mexicano recomendado por el gobierno de Nicolás Maduro.

Según Mazzini, Trejo, quien previamente habría ordenado poner las redes sociales de las entidades del Estado al servicio de Petro, tiene una estrategia clara: distraer a la ciudadanía ante la falta de logros de gobierno. Para esto, buscan proyectar a Petro como un «líder mundial» que «defiende» al pueblo palestino y provoca a países como Israel y Estados Unidos, desviando la atención de los escándalos de corrupción en Colombia.

El periodista afirma que Trejo está convencido de que si logra convertir a Petro en una víctima, dejará de ser visto como el responsable del «desastre administrativo» en Colombia, lo que allanaría el camino para que la izquierda regrese al poder en las próximas elecciones.

Trino del periodista Roberto Mazzini

