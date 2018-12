Estos son los partidos de la Copa Libertadores que podrá ver en Facebook

La Copa Libertadores 2019 llegó con una nueva apuesta, por primera vez se disputará una sola final, al igual que en la Champions League y varios de esos partidos serán transmitidos por Facebook.

La Conmebol confirmó que la red social, Facebook, transmitirá en forma exclusiva algunos partidos de la Copa Libertadores 2019.

Los partidos de lo días 28 de marzo y 09 de mayo se podrán ver exclusivamente por esa red social.

Jueves 28 de marzo: Universidad Católica vs Gremio (BRA), 19:00 horas, San Carlos de Apoquindo

Jueves 09 de mayo: Godoy Cruz (ARG) vs. Universidad de Concepción, 18:15 horas, estadio Malvinas Argentinas de Mendoza

Estos son los partidos de la Copa Libertadores 2019 que se transmitirán por Facebook

07/03 | Huracán – Cruzeiro

07/03 | LDU Quito vs Peñarol

07/03 | Deportivo Lara vs. Emelec

14/03 | Emelec – Huracán

14/03 | Peñarol vs. San José

14/03 | Alt. Paranaense vs. J. Wilstermann

28/03 | Ganador G3 – Rosario Central

28/03 | Universidad Católica vs. Gremio

28/03 | Sporting Cristal vs. Olimpia

11/04 | River – Alianza Lima

11/04 | Flamengo vs. San José

11/04 | Emelec vs. Deportivo Lara

25/04 | Junior – San Lorenzo

25/04 | Zamora vs. Cerro Porteño

25/04 | G2 vs. Palmeiras

09/05 | Godoy Cruz – Universidad de Concepción

09/05 | Boca – Atlético Paranaense