Estos son los nominados a los Premios Óscar 2025: El Joker 2, el gran fracaso

Los nominados a los Premios Oscar 2025 han sido anunciados, y la competencia este año promete ser más intensa que nunca.

En esta edición aún no se habla mucho de favoritos, sin embargo, la sorpresa la dio el Joker 2, que confirma que fue un total fracaso, no solo en ventas, sino también para los críticos, pues no recibió ni una sola nominación.

Aquí están las nominaciones más importantes:

Mejor Director:

Brady Corbet por The Brutalist

Jacques Audiard por Emilia Pérez

James Mangold por A Complete Unknown

Sean Baker por Anora

Coralie Fargeat por La sustancia

Mejor Vestuario:

Cónclave

A Complete Unknown

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Mejor Maquillaje y Peluquería:

Emilia Pérez

La sustancia

A Different Man

Nosferatu

Wicked

Mejor Corto de Ficción:

The Man Who Could Not Remain Silent

A Lien

The Last Ranger

I’m Not a Robot

Anuja

Mejor Guion Adaptado:

Jacques Audiard por Emilia Pérez

James Mangold y Jay Cocks por A Complete Unknown

RaMell Ross y Joslyn Barnes por Nickel Boys

Peter Straughan por Cónclave

Clint Bentley, Greg Kwedar y John H. Richardson por Las vidas de Sing Sing

Mejor Guion Original:

Sean Baker por Anora

Jesse Eisenberg por A Real Pain

Brady Corbet y Mona Fastvold por The Brutalist

Coralie Fargeat por La sustancia

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David por Septiembre 5

Mejor Actriz de Reparto:

Ariana Grande por Wicked

Isabella Rossellini por Cónclave

Felicity Jones por The Brutalist

Zoe Saldaña por Emilia Pérez

Monica Barbaro por A Complete Unknown

Mejor Actor de Reparto:

Yura Borisov por Anora

Kieran Culkin por A Real Pain

Edward Norton por A Complete Unknown

Guy Pearce por The Brutalist

Jeremy Strong por The Apprentice

Mejor Corto de Animación:

Beautiful Man

Magic Candies

In the Shadow of Cypress

Wander to Wonder

Yuck!

Mejor Corto Documental:

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Incidents of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Mejor Banda Sonora:

The Brutalist

Cónclave

Emilia Pérez

Wicked

Robot Salvaje

Mejor Diseño de Producción:

The Brutalist

Cónclave

Dune: Parte 2

Nosferatu

Wicked

Mejor Actriz:

Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez

Demi Moore por La sustancia

Mikey Madison por Anora

Cynthia Erivo por Wicked

Fernanda Torres por Aún estoy aquí

Mejor Actor:

Timothée Chalamet por A Complete Unknown

Adrien Brody por The Brutalist

Ralph Fiennes por Cónclave

Sebastian Stan por The Apprentice. La historia de Trump

Colman Domingo por Las vidas de Sing Sing

Mejor Documental:

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’État

Sugarcane

Black Box Diaries

Mejor Película Internacional:

Emilia Pérez

La semilla de la higuera sagrada

Flow, un mundo que salvar

The Girl with the Needle

Aún estoy aquí

Mejor Película de Animación:

Flow, un mundo que salvar

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Robot Salvaje

Del revés 2 (Inside Out 2)

Memorias de un caracol

Mejor Canción Original:

‘El mal’, de Emilia Pérez

‘Like a Bird’, de Las vidas de Sing Sing

‘Mi camino’, de Emilia Pérez

‘The Journey’, de The Six Triple Eight

‘Never Too Late’, de Elton John: Never Too Late

Mejor Película:

Nickel Boys

A Complete Unknown

The Brutalist

Emilia Pérez

Anora

Cónclave

La sustancia

Wicked

Dune: Parte 2

Aún estoy aquí

Con una lista tan variada y talentosa, la ceremonia de los Premios Oscar 2025 promete ser un evento memorable lleno de sorpresas y momentos inolvidables.