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    Estos son los departamentos en donde más testigos electorales se han postulado para la jornada del 31 de mayo

    El plazo para que las campañas presidenciales registren a sus testigos finaliza este jueves 28 de mayo a las 5:00 p. m.

    Publicado por: SoloDuque

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    Estos son los departamentos en donde más testigos electorales se han postulado para la jornada del 31 de mayo

    Resumen: De esta manera, se garantiza que las elecciones para presidente y vicepresidente de la República cuenten con la más rigurosa vigilancia en todo el proceso democrático.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    A menos de 24 horas de finalizar el plazo para que las campañas presidenciales postulen a sus testigos electorales para la jornada democrática del 31 de mayo, el Consejo Nacional Electoral reitera el llamado para que hagan los registros en la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales que se diseñó para optimizar y dar agilidad al proceso.

    El objetivo es tener una cobertura en las más de 120.000 mesas habilitadas en el país por la organización electoral. Con corte al mediodía de este jueves, los testigos de mesa postulados sumaban 276.823 ciudadanos y ciudadanas en los 32 departamentos y el Distrito Capital, donde ya hay 44.272 testigos.

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    Por departamentos, Antioquia (36.279), Valle del Cauca (26.207) y Cundinamarca (16.539) lideran el listado. Los más rezagados en la postulación son Vaupés (67), Guainía (276), San Andrés y Providencia (380), Vichada (402) y Guaviare (543).

    En el rango de 10 mil a 20 mil testigos postulados por las agrupaciones políticas están Cundinamarca (16.539),
    Santander (13.202), Atlántico (13.050) y Bolívar (11.703).

    En el reporte, 12 departamentos aparecen con reportes entre cinco mil y diez mil postulaciones de testigos. Se trata de Córdoba (9.868), Norte de Santander (9.707), Tolima (8.431), Magdalena (7.779), Nariño (7.250), Cesar (7.239), Huila (7.060), Boyacá (6.705), Risaralda (6.581), Meta (6.534), Cauca (6.255) y Caldas (6.195).

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    Finalmente, Sucre (4.706), Quindío (4.127), La Guajira (3.902), Casanare (2.864), Caquetá (2.572), Chocó
    (2.375), Putumayo (1.673) y Arauca (1.636) cuentan con registros de entre mil y cinco mil testigos postulados.

    La Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales (https://actoreselectoralespresidencia.cne.gov.co/auth/login) estará disponible hasta este jueves 28 de mayo a las 5:00 p.m. (hora colombiana) para que las campañas hagan sus registros.

    De esta manera, se garantiza que las elecciones para presidente y vicepresidente de la República cuenten con la más rigurosa vigilancia en todo el proceso democrático.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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