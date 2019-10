Estos son algunos datos interesantes previos al inicio de la fecha 18 de la Liga Águila 2019-II

En la previa de la fecha 18 de la Liga Águila 2019-II, la cual comienza este viernes 18 de octubre a las 6:00pm con el partido entre el Envigado FC y La Equidad, la Dimayor compartió varios datos interesantes a tener en cuenta.

Envigado FC – La Equidad

o La Equidad perdió solo uno de sus últimos cinco partidos como visitante ante Envigado en Liga Aguila (3V 1E): fue 1-2 en agosto de 2017.

o Envigado ganó y mantuvo la valla invicta en su último partido como local en el Finalización 2019; esto luego de conceder un total de 10 goles en sus tres juegos anteriores en casa en el torneo (1E 2D).

o La Equidad suma 15 unidades en el Finalización 2019 (3V 6E 8D); su menor cantidad de puntos en 17 partidos jugados en un torneo de Primera A desde 2014-II (11 puntos).

o Francisco Báez, de Envigado, es el jugador con más duelos aéreos ganados (66/86) en el Finalización 2019; es el futbolista de su equipo que anotó más goles (2) con remates de cabeza en el torneo.

o La Equidad anotó, en segundos tiempos, seis de sus siete goles (85.7%) como visitante en el Finalización 2019: tres de ellos fueron en los últimos 10 minutos de juego.

Atlético Bucaramanga – Jaguares FC

o Atlético Bucaramanga se mantiene invicto ante Jaguares en Liga Aguila: ganó tres y empató cuatro juegos.

o Atlético Bucaramanga comenzó perdiendo sus últimos cuatro partidos en el Finalización 2019 (1V 1E 2D); logró remontar uno de ellos, el más reciente, 2-1 ante Atlético Huila.

o Jaguares logró anotar en solo uno de sus últimos seis partidos en el Finalización 2019: ganó en el único que convirtió y perdió el resto.

o Sherman Cárdenas, de Atlético Bucaramanga, es el jugador con más pases completados (337) en el tercio final del campo en el Finalización 2019.

o Jaguares convirtió, en jugadas de saques de esquina, tres de sus últimos seis goles en el Finalización; había anotado solo uno por esta vía en sus 21 tantos previos en 2019 en Primera A.

Patriotas Boyacá – Deportivo Pasto

o Patriotas y Deportivo Pasto empataron en sus últimos cuatro enfrentamientos en Liga Aguila.

o Patriotas ganó solo uno de sus últimos cinco partidos como local en Primera A (2E 2D), esto luego de ganar los cinco juegos anteriores.

o Deportivo Pasto acumula nueve partidos sin ganar como visitante en Primera A (4E 5D); su mayor racha en la competencia desde septiembre de 2018 (1E 8D).

o Patriotas anotó, con remates de cabeza, cinco de sus últimos ocho goles en casa en el Finalización; había convertido solo uno por esta vía en sus 18 tantos previos como local en 2019 en Primera A.

o Geisson Perea, de Deportivo Pasto, es el jugador con más goles (4) de remates de cabeza en el Finalización 2019.

Once Caldas – Atlético Huila

o Once Caldas perdió solo uno de sus 19 enfrentamientos ante Atlético Huila como local en los torneos cortos de Liga Aguila (12V 6E); la derrota fue en diciembre de 2014 (1-2).

o Once Caldas ganó 3-0 ante Atlético Bucaramanga en su último partido como local en el Finalización 2019: fue su mayor victoria en el torneo.

o Atlético Huila acumula dos victorias en el Finalización 2019 (9E 6D); su menor cantidad de triunfos en 17 partidos jugados en un torneo corto de Primera A desde 2012-II (2V 6E 9D).

o Once Caldas es el único equipo que ha anotado más de un gol (2) en jugadas de saques de banda en el Finalización 2019.

o Atlético Huila es el equipo que ha concedido más goles (7) en los últimos 15 minutos de sus partidos en el Finalización 2019.

América de Cali – Atlético Nacional

o Atlético Nacional ganó seis de sus últimos siete enfrentamientos ante América en Liga Aguila (1E); no concedió goles en los cinco duelos más recientes, siendo la mayor racha ante los Diablos Rojos en los torneos cortos.

o América suma 29 unidades en el Finalización 2019 (8V 5E 4D); su mayor cantidad de puntos en 17 partidos jugados en un torneo corto de Primera A desde 2007-II (34 puntos).

o Atlético Nacional ganó tres de sus últimos cuatro partidos como visitante en Primera A (1E); la misma cantidad de triunfos que había logrado en sus 16 juegos previos fuera de casa en la competencia (8E 5D).

o Michael Rangel, de América, es el jugador con más toques (77) en área rival en el Finalización 2019; anotó siete goles desde esa distancia, segunda mayor cantidad en el torneo (12, Germán Cano).

o Los jugadores de Atlético Nacional ganan el 57,4% de sus duelos aéreos en el Finalización 2019; el mayor porcentaje entre los equipos en el torneo: convirtieron seis goles con remates de cabeza (segunda mayor cantidad) y concedieron dos.

Deportes Tolima – Cúcuta Deportivo

o Tolima se mantiene invicto ante Cúcuta como local en los torneos cortos de Liga Aguila (5V 5E); incluida una racha activa de cuatro victorias.

o Tolima ganó sus dos últimos partidos en casa en el Finalización 2019; sin embargo, no logra tres victorias consecutivas como local en Primera A desde noviembre de 2018.

o Cúcuta suma 28 unidades en el Finalización 2019 (8V 4E 5D); su mayor cantidad de puntos en 17 partidos jugados en un torneo corto de Primera A desde 2009-I (30 puntos).

o Jaminton Campaz, de Tolima, es el jugador con más goles anotados (3) desde fuera del área en el Finalización 2019: lo hizo con apenas ocho remates intentados desde esa distancia, 24 tiros menos del de mayor cantidad (32, John Freddy Pérez).

o Cúcuta es el único equipo que aún no ha concedido un penal en el Finalización 2019.

Junior FC – Millonarios FC

o Junior mantiene un invicto de seis partidos como local ante Millonarios en Liga Aguila (4V 2E); anotó nueve goles y concedió apenas dos.

o Junior ganó y mantuvo la valla invicta en sus últimos cuatro partidos como local en el Finalización 2019; algo que no lograba en Primera A desde septiembre de 2017 (5V).

o Millonarios acumula cuatro partidos sin ganar en el Finalización 2019 (1E 3D); su mayor racha en Primera A desde marzo de 2019 (3E 1D).

o Junior es el equipo que completa más pases por partido (219) en campo rival en el Finalización 2019.

o Millonarios registró un total de ocho remates a portería en sus últimos cuatro partidos en el Finalización 2019 (1E 3D); solo uno más de los que acertó en su partido anterior (7), en lo que fue su última victoria en el torneo: 2-1 ante Alianza Petrolera.



Rionegro Águilas – Deportivo Cali

o Deportivo Cali ganó seis de sus últimos siete enfrentamientos ante Rionegro en Liga Aguila (1D); sin embargo, perdió en el duelo más reciente como visitante, 0-2 en agosto de 2018.

o Rionegro ganó solo uno de sus cuatro partidos más recientes como local en el Finalización 2019 (2E 1D); esto luego de ganar los tres juegos anteriores.

o Deportivo Cali convirtió 27 goles en el Finalización 2019; su mayor cantidad en 17 partidos jugados en un torneo corto de Primera A desde 2016-I (29 goles).

o Rionegro es el único equipo que aún no le han expulsado un jugador en el Finalización 2019; cometió 261 faltas en el torneo (tercera menor cantidad).

o Deportivo Cali es el único equipo que ha anotado más de un gol de tiro libre directo en el Finalización 2019: convirtió dos, uno lo hizo Juan Camilo Angulo y el otro Feiver Mercado.

Independiente Santa Fe – Unión Magdalena

o Independiente Santa Fe perdió solo uno de sus últimos seis duelos ante Unión Magdalena en Liga Aguila (3V 2E); sin embargo, esa derrota se dio justamente en el último enfrentamiento: 1-3 en abril de 2019.

o Santa Fe no concedió goles en sus últimos nueve partidos en el Finalización 2019 (7V 2E); la mayor racha para cualquier equipo en Primera A desde el inicio de los torneos cortos (2002).

o Unión Magdalena obtuvo un solo punto en sus últimos 11 partidos como visitante en Primera A (1E 10D); anotó apenas dos goles y concedió 21.

o Jhon Velásquez, de Santa Fe, es el jugador que ha provocado más tarjetas en el Finalización 2019: generó 12 amonestaciones.

o Unión Magdalena anotó, a balón parado, siete de sus 12 goles (58%) en el Finalización 2019; el mayor porcentaje entre los equipos en el torneo: mientras que su rival de turno, Santa Fe, registra el menor porcentaje de goles por esta vía (19% – 3/13).



Independiente Medellín – Alianza Petrolera

o Independiente Medellín ganó las últimas cuatro veces que enfrentó a Alianza Petrolera como local en Liga Aguila: anotó 13 goles y concedió tres.

o Independiente Medellín acumula cinco partidos sin derrotas en el Finalización 2019 (3V 2E); esto luego de perder seis de los siete juegos anteriores en el torneo (1V).

o Alianza Petrolera no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos en el Finalización 2019 (3E 2D); esto luego de ganar los cinco anteriores en el torneo.

o Independiente Medellín es el equipo que ha anotado más goles (4) en contragolpes en el Finalización 2019.

o Jhon Vásquez, de Alianza Petrolera, es el jugador que ha recibido más faltas (33) en el tercio final del campo en el Finalización 2019; sin embargo, los Petroleros han anotado un solo gol en jugadas de tiro libre.