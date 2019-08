Estos son algunos consejos de Natalia Ramírez para lucir un cuerpo y rostro como de 20

La actriz Natalia Ramírez es recordada por el personaje de Marcela en ‘Yo soy Betty, la fea’ y por ser una de las mujeres más conservadas de la televisión nacional, dio algunos consejos para el cuidado de su rostro y cuerpo

En entrevista con la revista Aló, manifestó en cuanto el cuidado de su cuerpo que no come ningún tipo de alimento blanco y tampoco se excede con los carbohidratos. Lo que si no le puede faltar es la fruta y tomar agua. Aunque a Natalia le da mucha pereza levarse de su cama, llegar al gimnasio y hacer ejercicio es muy satisfactorio para ella, asimismo, hace yoga que complementar sus rutinas.

Y para mantener intacto su rostro, así como en la novela más exitosa de Fernando Gaitán, siempre se desmaquilla y se hace varias rutinas para darle vigor a su rostro, pero no enfatizó cuales.