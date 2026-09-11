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    Estos serían los «terrenales» sueldos de las dos nuevas contrataciones del FPC: James y Cuadrado

    Ambos contratos fueron blindados con estructuras que combinan un envidiable sueldo fijo más incentivos por ventas y resultados

    Publicado por: SoloDuque

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    Estos serían los «terrenales» sueldos de las dos nuevas contrataciones del FPC: James y Cuadrado

    Resumen: Ambos contratos fueron blindados con estructuras que combinan un envidiable sueldo fijo más incentivos por ventas y resultados

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    Minuto30.com .- El Fútbol Profesional Colombiano acaba de romper el marrano (y las cuentas bancarias de paso) con la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios.

    Y aunque en las ruedas de prensa sobreabunde el discurso romántico del amor a los colores y las ganas de volver a la tierrita, los números filtrados revelan que ambas estrellas tendrán un «modesto» colchón financiero para no pasar angustias a fin de mes.

    El «salario básico» de las estrellas

    De acuerdo con los reportes de las plataformas deportivas, así quedaron las finanzas de los dos nuevos reyes del FPC:

    Jugador Equipo Sueldo Base Estimado Los «Extras» para el tinto
    James Rodríguez Atlético Nacional Más de $1,5 millones de dólares por temporada. Variables y jugosos bonos por cumplimiento de objetivos deportivos (según Bolavip y Transfermarkt).
    Juan Guillermo Cuadrado Millonarios Más de $100.000 dólares mensuales (aprox. $1,2 millones al año). Bonificaciones adicionales por rendimiento comercial y deportivo (según Minuto 60).

    Haciendo cuentas de tienda

    Para ponerlo en términos terrenales y mortales: mientras el colombiano promedio hace malabares matemáticos para pagar el recibo de la luz y comprar la cubeta de huevos, James se estará embolsillando una base anual superior a los 6.000 millones de pesos (sin contar los premios si Nacional queda campeón).

    Por su parte, el «Panita» Cuadrado en Bogotá no se queda atrás. Con más de 400 millones de pesos colombianos ingresando mensualmente a su cuenta, seguramente le alcanzará para pagar el arriendo en el norte de la capital, comprarse una almojábana de vez en cuando y salir a cenar el fin de semana sin tener que mirar los precios del menú.

    Ambos contratos fueron blindados con estructuras que combinan un envidiable sueldo fijo más incentivos por ventas y resultados. Definitivamente, la inflación está dura para todos, pero se sufre mucho mejor con un millón de dólares en el bolsillo.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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