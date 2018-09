Esto fue lo que pagó Juan Diego Alvira por ver porno en un hotel

Durante una entrevista con ‘Lo sé todo’, el presentador Juan Diego Alvira confesó que una vez, una empresa lo invitó junto a varios periodistas de Latinoamérica a que cubrieran un evento en Costa Rica.

Allí estando en un “hotelazo”, sufrió un penoso momento:

“Me puse a molestar con el televisor, entonces empecé a tener una cantidad de películas de pornografía”, dijo Alvira.

Lo que no sabía es que este tipo de contenido no era gratis.

“Cuando fui a hacer el ‘chek-out’ me dijeron que tenía una cuenta como por 50 o 60 dólares por ver ese contenido”, dijo.

Recordó que cuando llegó a Caracol, afirmó que no se sentía cómo y hasta pensó en renunciar.

“Yo dije me equivoqué, me ponían a entrevistar. Me acuerdo que yo le pregunté algo a uno de los entrevistados que tuvimos y al productor no le gustó lo que yo le pregunté y pues hubo un roce ahí”, finalizó.