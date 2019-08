Esto fue lo que dijo Jhon Alex Castaño sobre el supuesto ‘romance’ que tuvo con Paola Jara

El rumor empezó luego de que los artistas fueron sorprendidos en un concierto en Pereira, donde los grabaron y allí se veía como Jhon Alex Castaño le hablaba al oído y le sonría a Paola Jara.

Para algunos, ese fue el motivo que lo llevó a separarse de su esposa, ante ese rumor Castaño dijo que: “está muy hermosa y todo, pero Paola es de otro lado y yo de otro también. No hubo nada más de lo que se vio en los videos”.

Además, añadió: “Es parcerita. Hemos ‘chupado’ mucho, hemos pasado bueno en muchos conciertos. En la gira que teníamos, en Pereira me prendí, me dio el amor por Paola ese día. Me le fui pa’ allá, la jodí y todo, pero de ahí no pasó nada. A Paola se la llevaron para donde se la iban a llevar y yo seguí mi rumba (…) esto me trajo regaños (…) con Paola no hay nada más que una amistad linda”.