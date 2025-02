«Esto es sin egos»: Vicky Dávila confiesa que Colombia debe estar por encima de cualquier candidatura

Resumen: La precandidata a la Presidencia, Vicky Dávila, expresó que en las elecciones de 2026 no pueden prevalecer los egos y que lo más importante es que gane un proyecto ciudadano que represente a todos los colombianos. Reconoció que su propuesta es la que más resuena en las encuestas, pero enfatizó que su objetivo es salvar al país y no un interés personal. Aseguró estar dispuesta a escuchar a todos los sectores y continuar consultando la opinión de los ciudadanos para construir una candidatura sólida y apoyada por el pueblo.

La candidata Vicky Dávila habló sobre el panorama de cara a las elecciones a la Presidencia del 2026, y aseguró que no pueden existir egos y que lo más importante, por el bien del país, es que gane un proyecto ciudadano que recoja la opinión de todos los colombianos

Dávila es consciente de que lo más importante es salvar a Colombia, pero también reconoce que, hasta ahora, su proyecto es el que más llama la atención y así lo hacen saber las encuestas.

«No tendría ningún motivo para pensar que me tengo que bajar. Pero si de alguna manera esto cambia, yo no voy a estar apegada a un imposible. No tengo un interés personal, quiero trabajar por los colombianos», dijo la hoy precandidata.

La precandidata continuará recorriendo las regiones consultando la opinión de todos los ciudadanos y enfatizó en que está abierta a escuchar todos los sectores para encontrar consensos que permitan una candidatura sólida, apoyada en los colombianos.