«No estoy acostumbrada», eso dijo Andrea Petro sobre ser la hija del Presidente

Andrea Petro, la mayor de las hijas mujeres del presidente de Colombia, compartió un video en sus historias de Instagram, donde reveló a sus casi 40.000 seguidores cómo se sentía ser «la hija del presidente».

Esta revelación se dio luego de que la mujer decidiera realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, por lo que recibió una pregunta que intrigaba a muchos «¿Qué se siente ser la hija del mejor presidente (amo a Petro)?», a lo que Andrea se sinceró: “Trato de no pensar en eso porque aquí en Europa soy una persona común y corriente, no tengo escoltas, agarro bus como todo el mundo, entonces trato de no pensar mucho en eso porque cada que voy a Colombia el cambio es muy fuerte para mí”.

La mujer, que vive en el exterior, también expresó que no se ha acostumbrado a la nueva realidad que lleva su padre en Colombia

“No estoy acostumbrada a eso y no me acostumbraré jamás a ser la hija del presidente, tengo un conflicto interno con eso, pero no es que me incomode, sencillamente es que no me identifico mucho con ese rol todavía. Trato de ser yo misma sin importar el estatus que me ponen las otras personas”, aclaró Andrea.

Asimismo, recalcó que su padre no la ayuda económicamente, que es independiente hace más de 10 años y quiso explicar que no vive en Colombia para evitar que sus hijas dejen de ver a su papá.

“No vivo en Colombia porque estoy separada del papá de las niñas y cumplo con la voluntad de las niñas de estar cerca a él y él es francés, entonces no le veo la lógica a estar a más de 6.000 kilómetros de distancia del papá de las niñas, entonces vivimos en la misma ciudad para que ellas crezcan con él”.

Cabe resaltar que Andrea Petro se le vio acompañando a su papá durante las campañas electorales.

