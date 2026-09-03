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    Estiven Cifuentes desapareció en La Estrella

    Fue reportado como desaparecido el 22 de agosto en La Tablaza

    Publicado por: Juan Manuel

    ESTIVEN CIFUENTES RIVERA
    Estiven Cifuentes desapareció en La Estrella

    Resumen: Estiven Cifuentes Rivera, de 21 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya desaparición fue reportada el 22 de agosto de 2026 en La Tablaza, municipio de La Estrella, Antioquia.

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    Estiven Cifuentes Rivera, de 21 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, cuya desaparición fue reportada el 22 de agosto de 2026 en La Tablaza, municipio de La Estrella, Antioquia.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta del Nacional, un buso de color gris, pantalón de sudadera negro, gorra negra y tenis de tela de color negro.

    No se cuenta con información sobre señales particulares. Cualquier información que permita establecer su paradero puede ser de especial importancia para su localización.

    5 BOLETIN ESTIVEN CIFUENTES RIVERA

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