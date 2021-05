¿Qué concluir sobre la esterilización, según el principio de totalidad?

La totalidad en que consiste un ser humano es un bien superior a la de cualquier forma de relacionarse, sea familiar o social. La razón de ser de estos modos de convivencia humana, es servir siempre del mejor modo, a quienes que las conforman, sin excluir a alguno.

Los vínculos entre quienes conforman un todo social, están al servicio de la totalidad singular que es cada uno de los miembros de la familia humana.

En ningún caso la parte es una perfección mayor que el todo al que pertenece. La relación entre seres humanos no da derecho a atacar la integridad física o funcional de alguno y conlleva el pleno ejercicio del deber de garantizar, en lo que depende de la propia conducta, esta integridad respetando las características de la dotación humana de cada nuevo miembro de las generaciones futuras, especialmente la más cercana, la inmediatamente posterior.

Esto también es aplicable en el tema de la esterilización, entendida como toda intervención que cause incapacidad temporal o definitiva, orgánica o funcional, para engendrar.

La esterilización es indirecta o terapéutica cuando se realiza una mutilación anatómica o funcional en un órgano sexual, porque estaba causando un grave peligro para la vida o la salud de la persona en la que se realiza, debido a la alteración de la estructura o función de ese órgano, o el daño grave inminente que puede causar en otras estructuras o funciones.

Se ejecuta cuando la mutilación o anulación de la función generadora, es la única solución terapéutica o paliativa, para evitar o al menos disminuir notablemente, el riesgo grave contra la salud o la vida de un ser humano.

Esto requiere que, basados en evidencia científica actualizada, quienes la practican hayan concluido que el daño de quitar la estructura o función del órgano, sea un mal menor decidido ante la imposibilidad de elegir el bien de mantener la integridad de éstas en la persona, que hay experiencia suficiente de que no se puede lograr por otro medio el bien buscado, y que es altamente probable el éxito de la protección del cuerpo como totalidad, ante la grave amenaza que la estructura o función suponía para el organismo. Por ejemplo, la extirpación del ovario o del útero, a causa de ciertos cánceres.

Se denomina esterilización directa la que tiene como único efecto inmediato, evitar la procreación. Algunas personas practican la esterilización “preventiva o indirecta”, con argumento de evitar un embarazo que pueda agravar algunas enfermedades.

Pero el principio de totalidad se aplica a una amenaza real, no a riesgos evitables por medios diferentes a la destrucción de estructuras o funciones de la persona humana en su cuerpo, que no es un objeto, sino que tiene el plus de valor, respecto a los de las demás especies, de ser un cuerpo que constituye una unidad con un espíritu. En la medida en que se es coherente con esta unidad, el mismo cuerpo es perfeccionado, mejor cuidado.

Todo ser humano es una realidad corporeoespiritual, no puede usarse como mero objeto de placer, posesión o poder, ni su cuerpo es una masa que pueda ser usada arbitrariamente por sí mismo o por otros, sin grave daño a este y a su espíritu -daño personal-, porque cada decisión, actitud y acción, en sí mismo o en otro, deja un efecto cerebral, positivo o negativo, según se respete la propia dotación natural, la de terceros y el entorno, como han evidenciado las neurociencias.

Es evitable el riesgo de caer en el error de la esterilización directa, cuando la persona asume responsablemente su unidad e integridad, y la de quienes reciben su influencia, que incluye su cuerpo y el de terceros, con su capacidad intelectual de prever, su voluntad y el deber de actuar con entera madurez y de respetar las generaciones futuras en lo que dependen de la conducta de ella, concretamente la más inmediata que es un hijo.

Si cada ser humano aprovecha la totalidad de sus capacidades para poner por obra decisiones y conductas asertivas y exitosas, evita tener relaciones sexuales con las que podría cocausar a otro ser humano y arriesgar la vida de ambos teniendo previamente evidencias científicas de alto riesgo, como algunas enfermedades oncológicas, cardíacas, mentales, metabólicas, inmunológicas, sanguíneas, etc.

Para ser coherentes con el bien que es todo miembro de nuestra especie, es necesario conocer y aceptar la opción de obrar coherentemente con quién es uno mismo y quién es cada otro que puede recibir nuestra influencia, y determinarnos a actuar siempre según el sentido de nuestra propia dotación natural completa.

Todo ser humano es más que un medio útil o de placer, y no se le trata a la altura de su dignidad cuando no se reconoce esto.

Cada uno vale en sí y por sí, y está sujeto a unas leyes que lo han hecho posible y garantizan su continuidad personal -leyes morales, la primera es Haz siempre el mayor bien que puedas- y la vida, integridad y salud de su cuerpo -leyes físicas y químicas. Ninguna de estas leyes es invento humano y necesitamos seguirlas para hacer realidad la primera ley moral.

En este acatamiento nos jugamos saber amar y lograr el pleno desarrollo humano propio, y el de los demás en lo que podría depender de nosotros.

La afectividad, la voluntad y la inteligencia, aportan a cada ser humano los medios para identificar cómo optimizar sus tendencias, incluidas sus emociones, y para crecer como persona. Sentir no es consentir, ni lo mas importante es lo que se siente, sino quién se es y cómo hacer mejor la tarea de la propia vida.

El principio de totalidad contribuye a asumir con realismo las propias responsabilidades y a tomar las decisiones necesarias con que se madura afectiva y sanamente, en lo que depende de la propia sexualidad.

En función de esto, se vive consigo mismo y en la mejora continua de educación de los cercanos, la más alta gerencia de la propia libertad, que es efecto de una acertada gestión de sí mismo, y que intensifica lo mejor de la vida, en su unidad y totalidad.

Siga leyendo

Video: Regresa la alternancia a los jardines de Buen Comienzo

👉 Inscríbete totalmente GRATIS AQUÍ ➡️ https://t.co/p90gcxVYcN y no te pierdas la oportunidad de convertirte en un experto en DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS con certificado de la UdeA pic.twitter.com/aGRIlmoMNB — Minuto30.com (@minuto30com) May 26, 2021