Resumen: El cantante rodó cuesta abajo y terminó completamente empanizado, quedando "entierrado" desde la suela de los zapatos hasta la mismísima coronilla

Esteban vio como Wilson bajó el barranco . . . ¡pero a los tropezones! y en video quedó

Minuto30.com .- Lo que pintaba para ser el rodaje más tierno y conmovedor para celebrar el Día del Padre, terminó convertido en una escena de comedia de acción. El dúo musical Esteban y Wilson se llevó el susto de sus vidas, seguido de un ataque de risa incontrolable, cuando la ley de la gravedad hizo de las suyas y mandó a uno de ellos a ‘comer tierra’… literalmente.

Por fortuna, el accidente solo dejó el ego magullado y un detrás de cámaras que vale su peso en oro para las redes sociales.

Crónica de una ‘lisada’ anunciada

Cuentan los propios artistas que en pleno set al aire libre, buscando la toma perfecta, la naturaleza les jugó una mala pasada. En un descuido fatal, Wilson dio un mal paso y decidió que era buena idea bajar un barranco a punta de resbalón.

¿El resultado? El cantante rodó cuesta abajo y terminó completamente empanizado, quedando «entierrado» desde la suela de los zapatos hasta la mismísima coronilla. El pánico de los primeros segundos, donde todo el equipo de producción tragó saliva pensando lo peor, se esfumó rápidamente cuando vieron al artista sacudirse el polvo, ileso, pero con una nueva capa de maquillaje natural a base de barro. ¡Las carcajadas no se hicieron esperar!

Las redes no perdonan, ni paran de reír

Ni cortos ni perezosos, el dúo entendió que una joya audiovisual como esta no podía quedarse guardada en el celular del director. A través de su cuenta oficial de Instagram (@estebanywilsonoficial), publicaron el fatídico (y graciosísimo) momento con una descripción que lo dice todo:

«Casi perdemos a un padre de familia🙈🙈🤣🤣 #estebanywilson».

La jugada publicitaria accidental les salió de maravilla.

Sus seguidores se han volcado a la publicación a dejar comentarios llorando de la risa. Sin duda, demostraron que a veces un buen ‘porrazo’ y saber reírse de uno mismo es la mejor estrategia para hacer inolvidable una nueva canción.