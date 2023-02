Esteban Chaves debutó como campeón nacional en el Tour de los Alpes Marítimos

Esteban Chaves lució por primera vez el «maillot» que lo identificará durante toda la temporada como el Campeón Nacional de Ruta de Colombia este viernes, 17 de febrero, en el inicio del Tour de los Alpes Marítimos que se lleva a cabo en Francia.

El colombiano conquistó los campeonatos nacionales de ruta de Colombia que se disputaron el pasado 5 de febrero en Bucaramanga y derrotó en la prueba a grandes corredores nacionales como Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez.

Cabe mencionar que serán tres días de competencia para Chaves en el Tour des Alpes Maritimes et du Var con la escuadra EF Pro Cycling en la que estará en la misma nómina de los ecuatorianos Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda.

¡La espera valió la pena! ¡Así luce Esteban con su nuevo maillot de campeón nacional colombiano de Rapha! 🇨🇴😍

The wait is over! Check out Esteban in his new Colombian champion’s jersey from Rapha! 🇨🇴😍 pic.twitter.com/lN6syOY1ad

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) February 17, 2023