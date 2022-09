Los ciclistas nacionales no pasan por su mejor temporada. La Vuelta a España despidió este martes a otro colombiano tras el retiro la semana pasada de Santiago Buitrago del Bahrain. Esteban Chaves se despide de la ronda ibérica.

Así lo confirmó su equipo, en la actualidad el ciclista venía en la posición 55 del certamen, perdiendo una hora, 35 minutos y 24 segundos. La jornada de este domingo, la 15, perdió 22 minutos frente al líder Evenepoel.

A través del parte oficial su equipo informó: «Esteban Chaves no tomará la salida en la etapa de hoy de la Vuelta a España. El colombiano está decepcionado por dejar la Gran Vuelta española pero lo hace para recuperarse y volver más fuerte en el futuro».

Esteban Chaves will not start today’s stage of the Vuelta a España. The Colombian is disappointed to leave the Spanish grand tour but does so to recover and come back stronger in the future.

