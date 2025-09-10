Este perrito anda solito en Niquía: buscamos su familia o quien lo adopte ¿te le mides?

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Un perrito deambula desde el pasado sábado 6 de septiembre en el sector de Niquía, no se sabe si está perdido o tal vez fue abandonado.

La mascota necesita urgentemente una familia que lo adopte y le dé una nueva oportunidad.

La persona que lo tiene en este momento no puede cuidarlo por más tiempo, por lo que es vital encontrar una solución para el perrito.

Si puedes ayudarlo, adoptándolo o dándole un hogar de paso, o si conoces a su familia, por favor comunícate de inmediato al número 3045988105.

