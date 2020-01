Este lunes más de 300 mil estudiantes iniciarán clase en los colegios de Medellín

Cerca de 300 mil estudiantes regresarán este lunes 20 de enero a las 421 sedes educativas oficiales de la ciudad para recibir educación regular en primaria, secundaria y educación para adultos. Los establecimientos educativos oficiales y de cobertura llevarán a cabo el Calendario A con 40 semanas de actividades académicas.

“Estuvimos buscando uno a uno, en nuestros barrios y en todas las instituciones educativas de la ciudad, a los niños que no estaban estudiando. Con los 24 jefes de núcleo que hay en Medellín estamos trabajando nuestra campaña”, expresó la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.

La atención desde el programa Buen Comienzo iniciará el 21 de enero en las sedes y jardines infantiles en las modalidades Institucional y Jardines. Para las inscripciones en el nuevo Jardín Infantil Buen Comienzo La Colina, que iniciará la prestación del servicio a mediados de febrero, los interesados pueden comunicarse al 5148269.

Con relación a los útiles escolares, la Secretaría de Educación reitera que estos tienen por objeto apoyar los procesos educativos de los estudiantes y no pueden representar una carga desproporcionada para las familias.

La Secretaría de Educación de Medellín recordó que el uso de los uniformes debe ser regulado en el manual de convivencia; que los estudiantes no podrán ser desescolarizados por no vestirlo, que solo puede pedirse un uniforme para uso diario y otro para educación física, recreación y deporte y que los padres no están obligados a comprar prendas exclusivas.