Este jueves será el sorteo de octavos de la Copa BetPlay

Este jueves a las 7:30 p.m. se realizará el sorteo de octavos de final de la Copa BetPlay, competencia en la que intervienen equipos de la primera y la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Tras superar a sus respectivos rivales de la fase III, a octavos avanzaron Alianza Petrolera, Patriotas Boyacá, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, Jaguares FC, Llaneros FC, Deportivo Pereira y Águilas Doradas, conjuntos que serán cabezas de serie.

Los equipos anteriormente mencionados se enfrentarán con los ocho clubes colombianos que participaron en los torneos internacionales, Conmebol Libertadores 2021 y Conmebol Sudamericana 2021. Ellos son: América de Cali, Independiente Santa Fe, Junior FC, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, La Equidad y Deportivo Cali, que por tener competencia internacional

Así pues, los conjuntos que vienen en competencia en la Copa BetPlay y que avanzaron en la ronda anterior, están a la espera de conocer sus rivales.

El sorteo se realizará este jueves 19 de agosto a las 7:30 de la noche y será transmitido por Win Sports.

Así se jugarán los octavos de final de la Copa BetPlay

Las llaves de octavos de final de la Copa BetPlay se jugarán por eliminación directa en partidos ida y vuelta. En esta serán locales -en el partido de vuelta- los clubes ganadores de la Fase III y Águilas Doradas. Los encuentros se disputarán entre el miércoles 25 y jueves 26 de septiembre.

El sistema de formación de llaves será el siguiente:

Club Llaneros Vs Sorteo

Patriotas Fútbol Club Vs Sorteo

Jaguares Fútbol Club Vs Sorteo

Deportivo Pereira Vs Sorteo

Alianza Petrolera FC Vs Sorteo

Deportivo Independiente Medellín Vs Sorteo

Atlético Bucaramanga Vs Sorteo

Águilas Doradas Vs Sorteo

Independiente Medellín será uno de los representantes de Antioquia, en los octavos de la Copa BetPlay

Por: @Jaider_Escobar