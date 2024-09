Este jueves habrá marchas a favor del Gobierno Petro

Los movimientos sociales y sindicatos convocaron marchas a nivel nacional el próximo jueves 19 de septiembre para realizar una «gran movilización» en defensa de las reformas sociales del Gobierno de Petro.

Entre los convocantes destacan la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Por su parte, la bancada legislativa del Pacto Histórico convocó a la ciudadanía para defender la reforma pensional, así mismo invita a las organizaciones a encontrarse en los sitios planteados.

Las concentraciones se realizarán en diferentes ciudades del país: en Bogotá, en la Plaza de Bolívar a las 11:00 a.m.; en Cali, en el Parque de las Banderas a las 9:00 a.m.; y en Medellín, en el Parque de las Luces a las 10:00 a.m.

Sin embargo, los profesores de Antioquia, agrupados en Adida, anunciaron que no asistirán en protesta por la ‘improvisada’ implementación del nuevo sistema de salud para maestros.

