Durante la cuarta jornada de manifestaciones en el país, habitantes de Pasto desmontaron la estatua del prócer Antonio Nariño, ubicada en la plaza central de la ciudad.

Luego de marchar por las principales calles de la capital nariñense, manifestantes se dirigieron hasta la Plaza de Nariño para seguir uniendo sus voces en contra del proyecto de reforma tributaria, sin embargo, la protesta terminó en disturbios y tras el derribo del monumento, integrantes del ESMAD disolvieron la manifestación.

Según usuarios que comparten el video en redes sociales, los nariñenses derribaron la estatua de Nariño porque en su momento actuó como «opresor» de esta población.

La administración municipal decretó toque de queda en la capital nariñense a partir de las tres de la tarde, razón por la cual las autoridades intervinieron.

Cerca de 1.000 personas se unieron en esta nueva jornada para exigirle al Gobierno Nacional el retiro de la reforma tributaria.

Si usted no es de Pasto y no entiende el motivo por el cual los pastusos celebran la caída de la estatua de Antonio Nariño cállese, ya va a saber más usted que no es allá y de seguro ni ha ido que sus mismos habitantes. FELICIDADES A USTEDES POR ESO!!!

