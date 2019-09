Estas son las tres cosas que no le pueden faltar a Jennifer López en su día a día

La actriz y cantante Jennifer López le confesó a The New York Times y a sus fans cuáles son las tres cosas que no le pueden faltar todos los días para estar tranquila y seguir conquistando Hollywood y el mundo.

J Lo aceptó responder algunas preguntas que le enviaron sus fans al medio internacional y contó detalles de su rol en ‘Hustlers’, la cinta que la ha llevado al Festival Internacional de Cine de Toronto y hasta le ha valido un deseo mediático de verla recibiendo un Óscar. “Sí pienso que Ramona y yo tenemos algunas cualidades similares. Del lado bueno están su potencia, su manera de apoderarse del escenario, sus cualidades maternales. Yo también soy así. Así que hubo partes de ella que entendí al 100 por ciento, pero también hubo partes de ella para las que tuve que buscar inspiración en otros lados. Como su avaricia, el hecho de que está casada con el dinero y todo lo que se interpone en su camino es un problema. Lo que me atrajo del papel es que es algo que nunca había hecho realmente. Pienso que siempre he interpretado a la chica buena con algunos problemitas, pero nunca a la mala”, comentó López.

También dijo que el amor por la danza es de lo que más le gusta hablar, junto a los procesos de escribir canciones. Además, aseguró que en un futuro próximo podría dirigir una película o una serie de televisión y que le diría a su versión más joven que “no estarás sola. Te va a ir bien por tu cuenta. No es que me arrepienta de mis pasos. Siento que ese era el camino que debía recorrer. Tenía mucho que aprender y mucho que sanar”.

Cuando por fin le preguntaron cuáles eran esas tres cosas que no le pueden faltar en un día, J Lo atinó a decir de forma directa y certera: “hablar con mis hijos, uno. Dos, mi teléfono. Tres, hablar con Álex (su prometido), el resto es extra”.