Estas son las películas más esperadas para este 2020: las mujeres son las protagonistas

Los amantes del séptimo arte pueden estar contentos por un año que traerá consigo grandes títulos, los cuales han despertado grandes expectativas, además cabe destacar que de acuerdo a datos recolectados por los portales Fandango e IMDb, las películas más esperadas de este 2020 están protagonizadas y dirigidas por mujeres.

Los resultados están basados en el tráfico de la web IMDb que indica cuáles de los próximos estrenos han sido los más visitados por sus usuarios, por su parte Fandango realizó una encuesta a 2000 personas entre 20 y 40 años.

Entre las más destacas se encuentran tres títulos del cine de superhéroes, específicamente: Wonder Woman 1984, Black Widow y Mulán, asimismo se encuentra Birds of Prey, la cinta en solitario de Harley Quinn, además entre el top 10 de las dos listas también aparecen reconocidas franquicias como la saga de James Bond que llega con No time to die y la saga de Fast & Furious con su novena entrega.

Wonder Woman 1984 (5 de Junio)

Nuevamente la directora Patty Jenkins sacará a relucir la mejor faceta de Gal Gadot como la heroína amazónica de DC, en esta oportunidad en los años 80’s, cuando se deberá enfrentar a Cheetah, una arqueóloga amiga de Diana quien obtuvos sus poderes, tras venderle su alma a una deidad.

Black Widow (30 de abril)

Finalmente la espía rusa Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson, obtuvo su película en solitario dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, cinta que narrará la historia de sus orígenes antes de formar parte de Los Vengadores.

Mulán (27 de Marzo)

Continuando con la temática realizar sus clásicos en versión live-action, Disney se encuentra trabajando en Mulán, las expectativas de los fanáticos se encuentra altas, sin embargo un punto que aún no convence a todos es la exclusión del recordado dragón Mushu en la nueva cinta.

Birds of Prey (7 de febrero)

Pese al desastre en las críticas de Suicide Squad, Margot Robbie logró resaltar con su interpretación de Harley Quinn, por lo que DC decidió darle su propia película a la icónica villana, aunque alejada de su inseparable Joker, cuya interpretación de Jared Leto no fue bien recibida.

No time to die (10 de abril)

Este año regresa el agente 007 a los cines, interpretado por última vez por Daniel Craig quien busca dejar a su James Bond en los más alto. El film es dirigido por Cary Joji Fukunaga y contará con la participación de Ana de Armas, Léa Seydoux y Rami Malek como villano.

Fast & Furious 9 (22 de mayo)

Entre el top 10 se coló la novena entrega de la saga de Fast & Furious, demostrando que la franquicia aún esta vigente, generando grandes expectativas tras el éxito de Hobbs & Shaw. La nueva entrega contará con una de las villanas más esperadas, Cipher, interpretada por Charlize Theron.

Onward (6 de marzo)

Entre las listas también se encuentra el próximo estreno de Pixar, Onward, protagonizado por Chris Pratt y Tom Holland quienes le darán vida a dos hermanos elfos, quienes buscarán en el mundo una magia que les permita pasar un último día con su padre, quien falleció cuando aún eran pequeños.

TeneT (17 de julio)

La aproxima creación del reconocido director Christopher Nolan también se encuentra entre las más esperadas, sin embargo por el momento no hay muchos detalles sobre la misma, el único detalle que se conoce es que “será ambientada en el mundo del espionaje internacional”, siendo protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki.

Igualmente en las listas también aparecieron próximos estrenos como: Los Eternos (6 de noviembre), Un lugar tranquilo (20 de marzo), Soul (19 de junio) y Bad Boys for Life (17 de enero).