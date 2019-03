“Estás igual que hace tres meses”, dijo Gallardo, ante reclamo hecho por Boca ante el TAS

Minuto30.com- El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, le puso un toque de humor a su respuesta luego de ser indagado, por el nuevo reclamo de Boca Juniors, ante el TAS, relacionado con la final de la Copa Libertadores.

“No sé cuál sería la pregunta, ¿Cómo lo tomo? Estás igual que hace tres meses (risas). Hice un chiste porque me parece gracioso”.

El estratega también se refirió a la estatua que le harán en el Estadio Monumental, como reconocimiento a sus funciones al frente del equipo de la banda cruzada y en particular al título obtenido ante el eterno rival.

“El significado que tiene es muy grande, no tengo palabras para semejante reconocimiento. Hoy no me sale ninguna, aunque podría decir un montón. Espero poder dar respuesta en ese momento”, confesó el DT de River sobre la escultura que le realizará el club de Núñez.

